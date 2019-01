Reyes: ventas minoristas cayeron un 11,5% con respecto a 2018

125767

Información General

Las ventas en comercios minoristas pymes durante la semana de Reyes cayeron 11,5% si se las compara con igual periodo de 2018, según advirtió a Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de un informe. En locales físicos el descenso fue de 13,3% mientras que online subieron 0,9%. El ticket promedio este año rondó los $600, un 39,5% por encima del 2018.

"Con las familias poco dispuestas a gastar y muy atentas a las promociones, buena parte de las ventas de la fecha se realizaron a último momento. Lo que más se movió fueron 'juguetes', donde se podían conseguir productos desde $50. Le siguió 'indumentaria y regalerías', y en el resto de los rubros la salida fue modesta, especialmente en productos 'electrónicos y Videojuegos'", detallaron desde CAME.

El relevamiento fue realizado entre el 4 y 5 de enero en 1.560 comercios de las ciudades capitales del país, incluyendo CABA y Gran Buenos Aires, por un equipo de 35 encuestadores y 5 supervisores.

Según la medición, el "ticket promedio este año rondó los $600, un 39,5% por encima del 2018 ($430)" y "las familias se orientaron a productos económicos, en general uno por niño o niña".

Según una encuesta realizada por la consultora Focus Market (FMK) para CAME entre 4.200 casos: el 50% de las ventas de la fecha se realizó en comercios de calles y avenidas, 27% en supermercados y shopping y 13% por internet.

En tanto, esta vez no hubo grandes promociones, más que algunos descuentos con tarjetas y ofertas con rebajas de 30% o 40%, pero que no fueron suficientes para generar grandes ventas.

"El 80,4% de los comercios físicos medidos finalizaron con descensos anuales en sus ventas. Sólo el 13,5% creció. El turismo compitió con Reyes, en parte porque las familias salen de vacaciones y omiten la fecha", aseguraron.

El informe también señala que 42,5% de las ventas de Reyes se concentró en "jugueterías y rodados", seguido por el ramo "indumentaria y ropa interior", que captó el 22% de la demanda. Bastante más atrás se ubicaron los artículos de "computación" (8%), videojuegos (5%) y libros (5%).

El trabajo asegura que, tomando los resultados generales (ventas en locales físicos + venta online), el mayor derrumbe se dio en "'libros y CD para niños y adolescentes", con una baja anual de 15,1%, seguido por "instrumentos musicales", con una declive de 13,6%.

En tanto, un rubro que se movió aunque no alcanzó para mejorar frente al año pasado, fue "golosinas y regalerías", con una baja del 8,2%. "Si bien no tiene tanta trascendencia para esta festividad, fue una buena opción para las familias que buscaron algún regalo muy económico", explicaron desde CAME.

Precios variados

En "indumentaria y ropa interior" hubo descuentos de hasta 40%, tanto en las grandes ciudades como en las más turísticas. Pero igual las familias fueron modestas con ese tipo de productos (el despacho cayó 12,7% en unidades frente a Reyes 2018).

En jugueterías, según una encuesta realizada por la consultora Focus Market para CAME, para los varones, desde $50 se podían adquirir autitos plásticos de diferentes modelos, por $90 una pelota de PVC para la playa, y si no, ya desde $300 muñecos de programas fantasiosos de actualidad. Para las nenas, desde $100 muñecas sencillas, o ya más sofisticadas, desde $500 los Lebebot o desde $1000 las muñecas Lol. Lo que más se vendió, sin embargo, fueron juegos de mesa (los tradicionales Ludo o Juego de la Oca desde $200 se conseguían cómodamente) y elementos para la playa.

En el rubro "videojuegos, consolas y accesorios" las ventas disminuyeron un 13,6%, aunque en la modalidad online subieron 1,8%. Igual no más del 15% del despacho de esos productos se realiza por internet. Lo que más salió fue juegos por internet, que se maneja todo online.