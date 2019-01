"Trato de entender el juego político, buscando resolver los problemas"

125794

Entrevista a Martín Randazzo, el intendente de La Madrid

En esta charla con EL POPULAR el intendente habló de cómo vive la política. Las alegrías y los sinsabores del trabajo diario.

Elbrindó una extensa entrevista aen la que repasó los hechos del año anterior; las previsiones para este 2019, especialmente vinculadas a las elecciones. En esta charla se reproducirá una parte desconocida de la función pública:

El Jefe comunal se sienta en una silla ubicada en uno de los laterales de su despacho. Detrás, una ventana permite observar en parte la plaza San Martín donde la comunidad continúa con su rutina. Sobre el escritorio se desperdigan papeles y un libro: "El Oficio Más Antiguo del Mundo", de Andrés Malamud; según la sinopsis (...) es un intento único por entender la política, captar sus posibilidades y limitaciones, descubrir sus secretos, develar sus mentiras y también iluminar su belleza (...).

"Hay cosas pequeñas a las que no les doy importancia, tal vez sea un error pero trato de valorar lo que vale la pena y saber cuáles son irreversibles", sostiene Randazzo al explicar cómo sobrelleva las críticas.

"Hay problemas sociales muy difíciles de resolver pero si se trabaja de manera integral y se ataca con toda la estructura del Estado se siente la satisfacción de hacer lo que se debe y con máxima capacidad. Los secretarios resuelven mucho porque intentan parar con el cuerpo y la cabeza muchas cuestiones y permiten que la resolución sea más fácil", cuenta.

"Hay cuestiones que no tienen salida por eso hay que entender hasta dónde uno puede actuar, tratamos de no fallar y quedarnos tranquilos con lo que se hace", suma.

"Cuando veo que hay cosas que se pueden resolver y no se acciona de antemano me produce mucho enojo. La desidia de algunos toca los resortes de las incapacidades de control que tenemos y me enoja por los vecinos y por nosotros mismos", menciona el mandatario y apunta al ordenamiento del espacio público.

Poder y responsabilidades

El intendente Randazzo habla de "generar reglas y métodos" a la hora de "tomar las mejores decisiones", aunque estas cuesten reproche de algunos sectores.

"Muchos creen que como Estado debemos responder a los problemas individuales. Hay casos en los que se deben buscar salidas pero intentamos ver las necesidades que tenemos para resolver el problema comunitario. Tenemos una mirada de construcción colectiva y pensamos cómo resolver las cosas", dice.

En lo que respecta al vínculo con los empleados, admite que "hay algunos que estaban acostumbrados a otro sistema" pero "el trabajo debe ser serio, generar vínculos, no mentir y hace tres años que venimos haciendo las cosas de la misma manera, con resultados positivos y otros malos. Los que tienen ganas de creer que queremos generar más cosas para el pueblo y que la gente tenga más oportunidades y trabajo lo entienden", sostiene.

"Pudimos encontrar jugadores que generaran confianza y contagiaran a los demás, y que es importante para todos por eso se ha mejorado en la prestación de algunos servicios", recalca.

"Confiamos en muchas personas que otros, con prejuicio tradicional, no lo hubieran hecho. Es muy positivo el saldo de en quién confiamos y quiénes respondieron, independientemente de a quién vayan a votar. Los que jugaron mal se fueron", menciona el intendente.

"El enojo de algunos lo entiendo pero no me preocupa. Hay algunos que hacen abuso de poder y creen que pueden pasar por encima de todo el mundo pero hay reglas y cumplirlas independientemente de quién esté enfrente. Dimos las oportunidades a quienes creíamos que la merecían, algunos la tomaron y otros no", critica, sin dar nombres.

La relación con las instituciones

Las instituciones intermedias (clubes, Cámara de Comercio, Bomberos Voluntarios, por nombrar algunas) cumplen un rol social muy preponderante. El vínculo entre el Estado y estas ha sido una marca en La Madrid desde años inmemorables; ha habido vaivenes por eso sostiene que "más allá de quién esté en un lugar determinado tratamos de acercarnos y valorizarlas y generar relaciones", manifestó Randazzo.

"Entendemos su rol y el valor que tienen por eso vamos dando un paso hacia adelante; tratamos de valorizarlas porque nos gusta y porque nos conviene como comunidad que estén cada día más fuertes", indica.

"Ha ido cambiando la relación con las instituciones. Estamos tratando de ser equilibrados y no tener relaciones diferentes con ninguna pero a veces las reacciones me llaman mucho la atención", se queja.

"Tenemos que seguir madurando, sembrar conciencia. Tratamos de fortalecerlas porque son importantes para la comunidad", insiste.

"Hay algunos a los que les cuesta entender que debemos estar por encima de los vínculos individuales, cuando uno representa a un club debe estar por encima de su mirada y entender lo que representa", menciona sobre la relación con los dirigentes. "Es un trabajo a seguir madurando pero estamos mucho mejor que al principio", concluye.

Juego político

"Trato de entender el juego político, buscando resolver los problemas", sintetiza Martín Randazzo cuando se le consulta sobre las tensiones partidarias.

"A mí me interesa que el agua llegue a los hogares, más allá de los intereses del FPV, la 25 o de quién sea. Si logro que salga de la canilla y sea con la mejor calidad posible, logro mi objetivo; las demás cosas son accesorias. Trato de enfocarme y que el gol sea para todos. Privilegio de que las cosas se hagan a través de la construcción comunitaria y eso me satisface", contesta.

"Venir del tercer sector y no de la política clásica nos hace ir por un camino diferente. No necesitamos la magnificación de nuestra figura y sí los resultados y de que las cosas se hagan", señala.

El Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante terminaron el 2018 con algunas tensiones. De hecho en uno de sus últimos discursos el presidente del Legislativo, Carlos Morante, criticó a los funcionarios y sostuvo: "esto no es una escribanía". Más allá de esta frase para el jefe comunal la relación con el HCD "es normal" y aseguró que "nos acompañó bien. En algunas cuestiones (lo hizo) unánimemente y no por quedar bien sino porque están convencidos".

"A veces la velocidad de uno y otro son distintos y a veces, sin querer, herimos. Las dinámicas son distintas y hay otros tiempos; tal vez los debates no son como ellos (los concejales) quisieran pero nosotros debemos resolver ante los vencimientos. A veces se lesionan los vínculos y luego intentamos resolverlos", apunta.

"Hemos mejorado en la estructura y podemos acompañar la relación con el HCD, y que se sienta parte y el apoyo", termina Martín Randazzo.