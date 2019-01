La ANMAT prohibió la venta de golosinas Yipi

125820

Información General

Las mismas "carecen de autorizaciones de establecimiento y de producto resultando ser en consecuencia ilegal", según la ANMAT. Además prohibió el uso, comercialización y distribución de productos médicos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de varios productos.

A través de la disposición 134/2019, que se publicó este martes en el Boletín Oficial, el organismo levantó la venta de las golosinas marca Yipi (RNPA N° 04024485, RNE N° 04002423).

"El producto se halla en infracción al artículo 3° de la Ley 18284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto 2126/71 y a los artículos 13 y 155 del CAA, por carecer de autorizaciones de establecimiento y de producto resultando ser en consecuencia ilegal", indicó la ANMAT en los considerandos de la norma.

Por otra parte, mediante la disposición 141/2019 se prohibió el uso, la comercialización y distribución de los siguientes productos médicos:

1) "Shiley/pediatric tracheostomy tube/Contents: One each/Sterile/Ethylene oxide sterilized/Shiley Inrorporated U.S.A./Lot N° 8700110600".

2) "SONDA P/ ASPIRACIÓN DE MUCUS E INHALACION DE OXIG. DE P.V.C. TIPO K32/ELABORADO POR KAUTION SA/ CONCORDIA 4243 CAP. FED. / A.N.M.A.T. EX. N° 1-479803/99/2/ MF MEDIFRAN/ INDUSTRIA ARGENTINA/ EST. POR STERILOX".

3) "Steri-Strip BRAND/10/R1546/Suturas cutáneas/STERILE/ Surgical Products Division 3M/ Made in USA BY MINN. MINING & MFG. CO. /MINNESOTA".

4) "SMIC/SUTURE NEEDLE (STAINLESS STEEL) / MADE IN CHINA".

"Los productos detallados son productos ilegítimos, la DVS considera que no se puede asegurar que cumplan con los requisitos mínimos sanitarios y con las exigencias que permitan garantizar la calidad, seguridad y eficacia de este tipo de productos médicos.", justificó el organismo.

Por último, a través de la disposición 142/2019 se prohibieron los siguientes cosméticos: INNOVA HAIR BRILLO 3D ALISADO FOTONICO PROGRESIVO; ALISADOS INNOVA BIOTINA; INNOVA HAIR BRILLO 3D BIOTINA e INNOVA HAIR BRILLO 3D CAUTERIZADOR MOLECULAR.

En este caso, la ANMAT entendió que "se trata de productos cosméticos ilegítimos y que la situación detectada representa un riesgo para la salud de la población". (Infobae)