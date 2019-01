Dictan la conciliación obligatoria entre municipales y Mar del Plata

La Provincia volvió a intervenir en Mar del Plata, en este caso, el Ministerio de Trabajo decidió dictar la conciliación obligatoria entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Municipio de General Pueyrredón tras 29 días de paro.

El conflicto se debe a que los trabajadores no aceptan la propuesta paritaria del intendente Arroyo. En ese sentido, desde la cartera de Trabajo aseguraron que en la ciudad se "ha erosionando la paz social de la ciudad y ha puesto en jaque los servicios básicos e indispensable de Salud, Seguridad Vial, Control Urbano, Higiene en la vía pública y Mantenimiento de los Espacios Verdes. Además, ha perjudicado la actividad comercial tanto en el sector gastronómico como en los pequeños y grandes comercios que han visto proliferar la venta callejera y la competencia desleal en la vía pública".

El conflicto paralizó a la ciudad balnearia central de la provincia de Buenos Aires.

Según la información que pudo recabar el Ministerio 15.000 marplatenses no pudieron vacunarse en los centros de salud que dependen de la Comuna, más de 400 mujeres no pudieron hacer sus mamografías y se perdieron unos 100.000 turnos que habían sido otorgados en las salas de salud municipal. Además durante las fiestas de fin de año no hubo controles respecto al uso de pirotecnia.

Desde el Sindicato de Trabajadores Muncipales apuntan a Hernán Mourelle, secretario de hacienda. "Es un hombre que todos los días va tirando nafta y generando un incendio mayor en Mar del Plata", sostuvo el secretario adjunto Daniel Zacarías a Radio 10 Mar del Plata. El gremialista agregó además que están convencidos que "no se puede pedir otra vez la conciliación obligatoria por el mismo conflicto".

A los 29 días de paro realizados por los trabajadores municipales hay que agregarle el conflicto que mantiene la comuna con los guardavidas.