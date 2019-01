Iván Noble cerrará el Laprida Rock 2019

125856

Laprida

El reconocido músico estará el sábado 19 de enero en la explanada del Municipio de la localidad. Será con entrada libre y gratuita.

Iván Noble, ex líder de la banda Los Caballeros de la Quema será la figura central del Festival Laprida Rock 2019, que se realizará el sábado 19 de enero en la explanada del Municipio en una sola jornada y no en dos noches como venía sucediendo en el anterior formato.



"El gobierno municipal sigue aportando a la cultura y estos festival con años de desarrollo que acercan a bandas de primer nivel a los lapridenses y a la región, ya que apostamos a que turistas nos acompañen en el verano por eso el establecimiento del tercer fin de semana para realizar el evento", señaló María Alejandra Casemayor, directora de Cultura municipal.



También habrá bandas soporte como Los Martini de La Madrid, Júpiter de Ramiro Galgano y Calavera Blues Band en ascenso, estos dos últimos de Laprida.



Esta decisión de selección para la banda surgió a partir de encuestas realizadas en las redes sociales y fue de neta paridad con Los Rancheros. También estaban en la consideración las bandas La Franela y Árbol.



Ayer desde el gobierno municipal se oficializó el anuncio luego de establecida la firma del contrato que requiere el recital, que tendrá una hora de duración, indicó la titular del área de Cultura, María Alejandra Casemayor, quien remarcó el nivel de bandas que año a año han llegado a nuestra ciudad para el citado evento.



"Somos prudentes por eso siempre esperamos ese detalle para anunciar quienes se presentarán en los diferentes eventos que realizamos en Laprida", indicó Casemayor, y su nombre surge de la votación de los vecinos entre una propuesta de cuatro grupos presentada días atrás por las redes sociales oficiales del municipio.



Por estas horas desde el municipio se iniciaron los diferentes pasos administrativos en lo que concierne a licitación, de la parte técnica de montaje de escenario y sonido de calidad para el evento.



Las actividades están previstas desde las 19 horas en la Plaza Pedro Pereyra con "algunas otras sorpresas y entretenimientos para toda la familia y todas las edades que buscaremos brindarles a los lapridenses y que en los próximos días iremos informando" indicaba la titular del área de Cultura



La ausencia de bandas a nivel municipal es lo llamativo teniendo en cuenta la apuesta que viene realizando el municipio en este sentido. "Es nuestra preocupación y se está trabajando en potenciar nuevamente a las bandas locales. Son etapas y ciclos de la juventud porque hemos tenido hasta siete bandas que pudieron participar en los Laprida Rock y en este momento se está formando una que aún no estarían listo para esta edición", explicaba Casemayor a un medio colega.



La región disfrutará de otro gran evento en la ciudad, con entrada libre y gratuita y con la alternativa de llegar temprano e instalarse en el Complejo Municipal El Paraíso a la espera de este Laprida Rock.