Murió una argentina en Tailandia durante un "bautismo" de buceo

125868

Las autoridades tailandesas investigan la muerte de una ciudadana argentina de 39 años que falleció durante una excursión en la isla de Koh Tao, un destino de buceo low cost, situada en la costa este del golfo.

Según las primeras informaciones, el pasado 17 de diciembre Rocío Gómez sufrió un accidente mientras participaba de una excursión de buceo en su primer día de instrucción con la escuela "Pura Vida Diving", propiedad de ciudadanos españoles.



Fuentes de esta empresa describieron que la víctima se extravió en una inmersión junto con otro principiante, una buceadora con experiencia y el instructor. Los allegados a la víctima afirman que hubo negligencia de las personas que estaban a cargo de la excursión.



Tras una primera inmersión en la que todo aparentemente estaba según lo previsto, Rocío Gómez comenzó su segunda inmersión junto a su instructor, también argentino, Nahuel Martino, y otras dos personas.



Al parecer y según afirman quienes estuvieron en la embarcación, Rocío Gómez tuvo algunos problemas con la máscara y el instructor tuvo que ascender a la superficie junto con ella para solucionar el inconveniente. Luego de eso, la inmersión continuó pero por alguna razón que se desconoce hasta el momento, la mujer desapareció de la vista del instructor.



Fue otro buceador quien desde la superficie finalmente divisó a la turista argentina sin el regulador para respirar en la boca y a unos siete metros de profundidad. Tras emergerla, le realizaron las tareas de reanimación y primeros auxilios otros dos turistas que eran médicos.



Según relatan quienes estaban con ella en la embarcación, la mujer sufrió tres ataques cardíacos y convulsiones durante el trayecto a tierra firme. El miércoles 19 fue trasladada en avión sanitario a Bangkok donde al día siguiente fue declarada en estado de muerte cerebral. Rocío Gómez finalmente murió el 21 de diciembre.



Desde la Cancillería se pusieron en contacto con la familia de Rocío, la que no estaría interesada en que se lleve a cabo ningún tipo de investigación. Decisión contraria a la de los amigos de la mujer, quienes buscan justicia y motorizan la investigación en el país del sudeste asiático.



El pasado 7 de enero, la escuela de buceo emitió un comunicado para aclarar lo ocurrido:



Lamentamos profundamente tener que emitir este comunicado a la vista de las informaciones erróneas que se están produciendo alrededor de un terrible suceso ocurrido en la isla de Koh Tao mientras se estaba realizando una actividad de buceo y por el cual nos sentimos conmovidos y no encontramos palabras pare expresar el dolor causado a todas las personas relacionadas con este trágico suceso, especialmente a la familia.



Nuestra intención no ha sido nunca ocultar lo ocurrido y el silencio oficial se debe a tres motivos : Por orden de las autoridades y la policía que investigan lo ocurrido. Por deseo expreso de la familia de Rocío hemos querido guardar luto y honrar su memoria haciendo todo lo posible por acompañarlos en estos momentos de inmenso dolor para todos y por recomendación expresa de la embajada de Argentina en Tailandia recomendando mantener solo informada a la familia cercana. En Pura Vida Koh Tao respetamos esa voluntad llevándola al extremo de silenciarnos ante informaciones erróneas y por desgracia algunas mal intencionadas en un momento tan necesario de respeto y luto, nuestra intención es y ha sido cumplir un deseo familiar, una investigación en curso y una recomendación consular.



Nuestra prioridad en estos momentos es Rocío y su familia y agradecemos las muestras de cariño y solidaridad recibidas a ella, su familia y la familia de Pura Vida Koh Tao y agradecemos sinceramente a todas esas personas de buen corazón que esperan junto a nosotros saber todo lo ocurrido sin emitir juicios de valor sin datos contrastados y que al igual que nosotros piensan en Rocío y su familia.



Desde el primer momento hemos mantenido una comunicación constante y fluida con la familia directa y con la embajada de Argentina en Tailandia informándoles de lo que ocurrido, de los pasos seguidos para gestionar el incidente y de las medidas adoptadas para ayudar a Rocío, colaborando en todo momento en la investigación con las autoridades y estando por parte de los propietarios, manager e instructor de Pura Vida Koh Tao a su lado en todo momento. Se cumplieron todos los estándares de seguridad y profesionalidad y los testigos exculpan al instructor del suceso pero eso no evita la responsabilidad moral total y absoluta del instructor y de Pura Vida Koh Tao en el accidente. Seguimos colaborando en todo para esclarecer cada mínimo detalle ocurrido.



Cualquier comentario fuera del ámbito familiar a pesar del dolor por personas no autorizadas por la familia o terceras personas no refleja en ningún momento la realidad de lo sucedido o de la gestión de lo ocurrido por parte de todos los implicados en el accidente, la familia está informada y así ha sido y compartimos el dolor de la pérdida de Rocío que es lo único que importa mientras las autoridades siguen con la investigación. Nuestra única prioridad es y ha sido Rocío y su familia y estaremos a su lado para siempre.



Entendemos el dolor y somos parte de él, a pesar de entenderlo por desgracia los ataques recibidos a nivel publico han sido puestos en conocimiento de las autoridades en Tailandia, España y Argentina y se llevan varios días trabajando con equipos de abogados en España y Argentina para llevar ante los juzgados y tribunales todos y cada uno de esos ataques sin fundamento que ya han sido recopilados, esperaremos unos días para que sean retirados porque entendemos que sin haber escuchado los argumentos y nuestro silencio la gente se haya sentido molesta, a partir de hoy cualquier comentario se estudiará para su denuncia si no es retirado, por favor entendemos cada sentimiento pero pedimos que seamos conscientes que cumplíamos con lo que se nos ha pedido en todo momento.

Rocio Leticia Gomez - Murio en Tailandia en un bautismo de buceo



Como escuela de buceo líder en español en el mundo hemos recibido a más de 50000 amigos en nuestros 7 años, hemos recibido premios a la calidad, a mejor escuela de buceo en español e incluso del mundo este mismo año por parte de nuestra certificadora, nuestros instructores han recibido premios a los mejores instructores del mundo, amamos lo que hacemos y lo hacemos con todo el cariño y atención profesional ofreciendo las mejores instalaciones, equipos y personal, estamos consternados y todo esto no ha sido suficiente pero lo afrontaremos junto a la familia y todo el mundo que nos quiera acompañar en el dolor.



Cualquier persona relacionada directamente con la familia y que quiera información puede contactar con nosotros en este mail ([email protected]) o con la embajada de Argentina en Tailandia. Por deseo expreso de la familia nos ponemos a disposición de estas personas para mitigar en lo posible el dolor y dar las explicaciones detalladas de lo ocurrido, debemos y queremos evitar que este tiempo de luto sea roto por nadie.



Rocío descansa en paz , lo ocurrido nos cambiará a todos para siempre y para siempre estarás en nuestros corazones.



(Infobae)