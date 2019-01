Justicia por Morena: "Cuando llegué al hospital, mi hija estaba muerta"

125887

Natalia Quintero, la mamá de la joven asesinada hace menos de una semana hablo con los medios durante la marcha que se realizó este miércoles. "Le arrebató la vida como si fuera un perro y no le dio oportunidad de nada" dijo sobre Wagner, la única imputada por la muerte de Morena Brendel.



"Que ella tenga justicia, para poder descansar en paz" fue una de las declaraciones que hizo Natalia Quintero, la mamá de Morena a la prensa durante el recorrido de la manifestación; que se concentró en el Parque Helios Eseverri y marchó por la orilla del Arroyo Tapalqué, hasta el centro.



Un centenar de personas acompañaron a la familia de Morena Brendel , quien fue asesinada hace menos de una semana en la esquina que une las calles Mendoza y Avenida Colón, en el barrio Villa Magdalena. "Tendría que haber dio yo a hacer los mandados" se lamentó Natalia.



"Cuando llegué al hospital mi hija estaba muerta" también dijo Natalia y contó cómo fueron esos minutos desde que se dió el ataque en plena luz del día, hasta el nosocomio local y el desenlace fatal.

"No tengo ni idea por qué hizo lo que hizo; si quería vengarse -en referencia a la única imputada de 18 años por la muerte de Morena-, le hubiese pegado, pero no ir a matarle" expresó la mamá."Lo único que pedí es que no tenga ningún beneficio, mi hija no tuvo ningún beneficio de salvarse" aseguró respecto de Gladis Brisa Ayelén Wagner, la única imputada por el asesinato de Morena; y reafirmó su petición para que espere el juicio en prisión; "que no le den el beneficio de la prisión domiciliaria o la pulsera" resaltó.



"Hacía dos meses -Morena- había cumplido 15 años y tenía toda una vida por delante y un montón de proyectos (...) Era una gran persona, no tenía problemas con nadie y le arrebató la vida como si fuera un perro y no le dio oportunidad de nada" se lamentó la mamá, con tremendo dolor en sus palabras y en su mirada.



Finalmente, toda la familia de la joven asesina, sus abuelos, sus cuatro hermanos y demás; junto a muchos amigos y conocidos de la adolescente; marcharon en la Plaza Central de nuestra ciudad y se dio por concluida la manifestación que pidió "Justicia por Morena".



