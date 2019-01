Panaderos bonaerenses se declaran "en emergencia"

125900

Información General

En nuestra ciudad se propone un nuevo ajuste de precios, en un momento signado por la pérdida de ventas. Aseguran que 2018 fue el peor de los últimos 15 años.

"Hoy al que tiene que vivir de la panadería y no puede sacar un mango de ningún lado se le 'recontra' complica; he visto panaderías reventadas por 3 o 4 boletas de luz que no pueden pagar. Las panaderías parece que fueran una especie en extinción y es increíble", lamentó Daniel Ottino, titular del Centro de Industriales Panaderos de Olavarría (CIPO), al referirse a la delicada situación que atraviesa el sector.



El dirigente remarcó que el contexto recesivo los afecta sobremanera. "La situación está igual en todos lados. Igual se vende pan, aunque no estamos bien con los valores, y hay una necesidad de incremento pero siempre está el miedo" en relación con la pérdida de ventas que arrastran desde 2018.



En la actualidad, "los costos son enormes; los precios no son acordes y todo se complica". En ese cuadro, "las tarifas son impagables, además no se vende, entonces no tenemos ya mucho para inventar; incluso las especialidades están muy hechas pedazos".



El costo de los servicios profundiza aún más la crisis. "El gas, en la última boleta que vino, llegó con un aumento del 100 por ciento. Y la luz también, las últimas boletas que recibí esta semana son mucho más altas que las anteriores, de 11 o 12 mil pesos se fue a 18 mil pesos".



Como consecuencia, se apunta a ajustar los valores para sostener las ganancias. "Nos queremos reunir para ver si se pueden retocar los precios pero cómo hacemos si no hay ventas. Entonces está complicado para aumentar porque hay mucho miedo", aseguró Ottino.



El titular del CIPO reconoció que existen cierres de panaderías en nuestra ciudad por la situación económica. "A los que alquilan hoy se les complica y algunos que alquilan han tenido que cerrar por el tema del costo de los servicios". Para evitar mayores complicaciones, "aparentemente de la Provincia salió una resolución para el pago del gas, donde se habla que reducirían a la mitad los incrementos".