El BCRA compró u$s 20 millones pero no logró frenar la baja

125917

El dólar cayó 29 centavos

El dólar cerró a $37,08. El blue, en tanto, pierde 25 centavos a $ 39,50.

El Banco Central compró u$s 20 millones en una subasta, la primera desde que se implementó el nuevo esquema de bandas, luego de que la divisa perforara el piso de la banda de no intervención. Sin embargo, la cotización mayorista profundizó su caída y cedió 29 centavos a $37,08, un 0,7% por debajo de la parte inferior de "la zona" (hoy en $ 37,355). En bancos y agencias de la city porteña, el billete cae a $ 38,43. El blue, en tanto, pierde 25 centavos a $ 39,50.

Por primera vez desde que se implementó el nuevo esquema monetario, el Banco Central salió comprar u$s 20 millones en una subasta, luego de que el dólar mayorista volviera a perforar el piso de la banda de no intervención, ante la intensificación de la oferta de divisas, y una acotada demanda.



Promediando la jornada, la moneda que opera en el Mercado Único y Libre de Cambios cayó debajo de los $ 37,355, precio de la parte inferior de la zona de no intervención estipulado para este jueves, lo que habilitó el BCRA a entrar en acción en la plaza.



"La oferta de dólares se intensificó e hizo que el dólar perfore el piso de la zona de no intervención", indicó un operador.



La autoridad monetaria anunció "una única subasta de compra de moneda extranjera en contado", por hasta u$s 20 millones, a los cuales adquirió en su totalidad, a un precio promedio de $ 37,305 por dólar, indicaron fuentes del mercado. El BCRA había avisado el año pasado que las compras diarias podrían alcanzar un máximo de u$s 50 millones.



De todos modos, después de que la entidad que conduce Guido Sandleris efectó la subasta, la cotización mayorista no solo no detuvo su tendencia bajista, sino que la profundizó y cerró con una caída de 29 centavos a $ 37,09, un 0,7% por debajo de la parte inferior de "la zona". Se trata de su menor precio en más de un mes.



En bancos y agencias de la city porteña, por su parte, el billete cae seis centavos a $ 38,43, según el promedio de ámbito.com.



Recordemos que el pasado lunes, la divisa mayorista ya había perforado el piso de la banda de no intervención durante un tramo de la jornada. Sin embargo, la cotización repuntó hacia el cierre, terminando dentro de "la zona", y sin la participación del BCRA.



En el mercado informal, por su parte, el blue cae 25 centavos a $ 39,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" cayó ayer cinco centavos a $ 37,46.



Por otro lado, las reservas del Banco Central aumentaron el miércoles u$s 127 millones a u$s 65.944 millones.

Dólar en el mundo



El dólar en el mundo repuntaba este jueves desde mínimos en tres meses, con inversores recortando posiciones bajistas contra la divisa mientras esperan la resolución de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, del cierre parcial de la administración federal estadounidense y del Brexit.



Analistas dijeron que las ganancias del dólar también se vieron favorecidas por la caída del euro, ya que alcanzó niveles de resistencia clave. "Los movimientos contra el dólar que vimos ayer se está estancando", dijo Boris Schlossberg, director gerente de estrategia de cambiaria de BK Asset Management.



"Estamos en modo 'esperar y ver'. El mercado está esperando una resolución en el frente comercial, el cierre de la administración federal de Estados Unidos y el Brexit, tres factores que mantienen al mercado en suspenso en este momento", agregó.



El índice dólar subía un 0,19 por ciento, a 95,396, tras caer más temprano a mínimos en tres meses. La moneda estadounidense de ha debilitado en cuatro de las últimas seis sesiones, porque los operadores apuestan a que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán sin cambios en 2019.



Las minutas de la reunión celebrada por la Fed los días 18 y 19 de diciembre mostraron que varias autoridades monetarias se mostraron a favor de mantener estables las tasas este año. Los inversores esperan ahora un discurso que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará más tarde en Washington.



"El mercado está buscando señales de que la Fed hará una pausa o reducirá significativamente su ciclo de aumentos de tasas este año", dijo Dean Popplewell, vicepresidente de análisis de mercado en OANDA. "Hasta el momento, no hay señales de un giro de la Fed en las tasas de interés, pero la presión del mercado está aumentando", agregó. (Ámbito)