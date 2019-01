"La ley es un disparate, fija ningún tipo de distancia y eso es lo temeroso"

125934

10.01 | Información General Marcelo Latorre sobre agroquímicos

El concejal del Frente Renovador salió al cruce de la nueva normativa porque no establece distancias de prohibición. También criticó los controles y recordó que en Olavarría rige la ordenanza de 2014 que sí establece limitaciones.

"Esta ley provincial es un disparate porque no fija ningún tipo de distancia y esto es lo temeroso. Además, habla de controles pero ¿quién va a controlar, los municipios? Si no tienen inspectores. Tendría que haber una regulación en serio", disparó el concejal Marcelo Latorre con respecto a las nuevas pautas de uso de agroquímicos que plantea el gobierno de la Provincia de Buenos Aires.



De hecho, el Ejecutivo bonaerense arrancó el año con "nuevas" reglas para la aplicación de fitosanitarios en el territorio bonaerense. La normativa ya entró en vigencia este mes pero no establece distancias de prohibición y eso se constituye en una de las principales fuentes de crítica.



Sí propone controles en áreas urbanas, residencial extraurbana, áreas de población dispersa, márgenes de cursos de agua y zonas de bombeo, además de escuelas, áreas de esparcimiento y reservas naturales.



El documento precisa que se dispondrán controles en determinadas zonas de amortiguamiento tales como lotes en áreas urbanas, zona residencial extraurbana y áreas de población dispersa; márgenes de cursos de agua o cuerpos de agua y zonas de bombeo; establecimientos educativos; áreas de esparcimiento; y reservas naturales.



"La ley provincial estaría violando permanentemente todas las ordenanzas y trabajos que se han hecho en forma parcializada y con mucha investigación en diferentes distritos de la Provincia. Hoy en Europa prácticamente no hay ningún país con aplicación de herbicidas y en varias provincias del país como en departamentos de Entre Ríos o Santa Fe se han mostrado fuertemente repudiando la aplicación de glifosato y otros herbicidas que son mas fuertes y resistentes", argumentó el concejal del Frente Renovador, que preside la Comisión de Medio Ambiente en el Concejo Deliberante.



"En la Provincia no se ha podido todavía regularizar porque faltaba algo macro pero esto que plantea (la gobernadora María Eugenia) Vidal es un disparate. ¿Quién va a controlar esto?", se preguntó.



Qué se exige en Olavarría



En Olavarría no se puede fumigar a 100 metros de la planta urbana ni hacer aplicaciones aéreas a menos de 500 metros. También están resguardados los establecimientos educativos y el arroyo Tapalqué y quienes no respeten lo establecido por ley deberán pagar una multa. Así lo establece la ordenanza sobre Buenas Prácticas Ambientales en el Uso de Agroquímicos 223/11 , aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante en mayo de 2014.



"Eso es lo que rige hoy en nuestro distrito y tenemos que ir mejorando la parte legislativa en cada municipio distrito y obligar a los productores" en cuanto a las limitaciones en el uso sino también "al momento de aplicar los productos, para que lo haga alguien responsable. Se tiene que hacer cargo el productor de contratar a gente que lo maneje bien y no haga macana con estos productos", advirtió Marcelo Latorre.

¿Qué pasa en Laprida?

"Se hacen los progresistas y no ponen un peso en ambiente"



"Esta ley provincial es una locura porque no establece ningún tipo de distancia, esto es lo temeroso. tiene que haber regulación. Habla de espacios de agua y no especifica, es todo muy sacado de los pelos", criticó.



Más detalles en la edición impresa de El Popular.