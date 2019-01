Epuyén: un juez ordenó aislar a 85 personas por el hantavirus

125957

Información General

Son los pobladores que tuvieron contacto con casos positivos del virus. "Es la única manera de parar el brote", dijo el ministro de Salud.



Tras la presentación ante la Justicia del ministro de Salud de Chubut, Adrián Pizzi, para pedir el aislamiento preventivo de personas en Epuyén, el juez penal de Esquel, Martín Zacchino, confirmó la orden de aislar a 85 pobladores de Epuyén.



"El aislamiento respiratorio de aquellos que han tenido contacto con casos positivos de hantavirus es lo que puede evitar nuevos casos", dijo, y agregó que hay personas que se negaron a aislarse preventivamente, hecho del que dieron cuenta los propios vecinos de la localidad.



En el mediodía de este viernes, fiscales de Esquel ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre presentación del ministro Pizzi pidiendo aislamiento preventivo de personas en Epuyén.



Allí confirmaron que la resolución judicial señala que las personas que tienen indicación de aislamiento respiratorio deben permanecer por 30 días en esa condición. Asimismo, se dispuso el control de la medida por parte de Policía de Chubut.



En este sentido el ministro de Gobierno de Chubut Federico Massoni le explicó a Clarín cómo se va a controlar el aislamiento: "Hemos dispuesto el envío de 40 efectivos más a Epuyén para esta cuestión. Vamos a colocar consignas por zona en donde se encuentren los casos. No habrá consignas domiciliarias El aislamiento incluye que no puedan recibir visitas ni salir de sus casas. Además la Policía estará atenta por si alguno de ellos necesita alguna atención médica. Ya les hemos mandado la notificación a los 85".



La resolución de juez Zacchino también ordena que el Estado provincial debe garantizar las necesidades que requieran las personas alcanzadas en forma obligatoria por el aislamiento.



Además, y como ya se sabe, las autoridades municipales de Epuyén ordenaron suspender todo tipo de reunión, incluso los velorios, para evitar que más personas contraigan hantavirus, tras el brote que mantiene en vilo a la provincia. Pero además se tomaron otras medidas en otras localidades. Por ejemplo en El Maitén si hay reuniones muy necesarias no pueden durar más de 20 minutos.



La intención de las autoridades es que todos los pobladores permanezcan en sus casas prácticamente sin salir, salvo para hacer compras, por los próximos 40 días, el tiempo que tarda el virus en mostrar su evolución y síntomas.



También se dispuso la entrega de 700 máscaras especiales y botellas con alcohol a los vecinos, y se instalaron trampas para roedores.



Los casos confirmados como positivos de hantavirus en Chubut son 28, según el último parte que emitieron las autoridades sanitarias. Hay ocho personas internadas en el Hospital de Esquel: cuatro en terapia intensiva y cuatro en sala común. El virus ya se cobró seis víctimas fatales. (Clarín)