ARBA difunde en la playa los beneficios de gestionar impuestos en forma ditgital

Información General

Equipos del área de servicios de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires comenzaron a recorrer las playas y otros puntos turísticos de las ciudades de la costa atlántica con el objetivo de promover, entre los contribuyentes, el uso de herramientas digitales para realizar trámites tributarios y pagar impuestos.



Desde Mar del Plata, donde coordinó la puesta en marcha de estas acciones, el director de ARBA, Gastón Fossati, aseguró que "buscamos que cada vecino conozca los beneficios que brinda la Provincia a quienes pagan en término, adhieren al débito automático o se suscriben a la boleta por mail. Los descuentos por elegir opciones digitales llegan hasta el 20% en cada cuota del Inmobiliario, Automotores o Embarcaciones".



Fossati subrayó que "los promotores tributarios explican las opciones de pago electrónico, los alcances de las bonificaciones y las ventajas de gestionar los impuestos por internet. Además, ofrecen asesoramiento para resolver trámites y consultas. Nuestra intención es fortalecer el vínculo digital con los contribuyentes y estar cerca para brindarles un mejor servicio".



Estas acciones tienen como marco la campaña "Elegí digital", que la Agencia de Recaudación impulsa para extender el uso de las nuevas tecnologías en lo referente al pago de impuestos, consultas y trámites tributarios. El propósito es lograr una atención más eficiente y optimizar recursos, reduciendo el consumo de papel y la cantidad de envíos postales.



Producto de esta iniciativa, que fue acompañada por un amplio proceso de modernización dentro del organismo, en 2018 ARBA dejó de imprimir y distribuir por correo el 30% de las liquidaciones impositivas que emitía. Esos documentos en papel fueron reemplazados por opciones digitales, como la boleta por mail, la app para celulares y la plataforma de servicios web disponible en www.arba.gob.ar.



Fossati afirmó que "nuestro objetivo es seguir por este camino, ampliando el número de contribuyentes digitales de la Provincia y mejorando los canales de atención".



En ese sentido, remarcó que "para cumplir con los impuestos no es necesario contar con la boleta de papel, basta acceder a cualquiera de las alternativas digitales que ofrecemos, de manera de poder consultar, gestionar y pagar electrónicamente, sin hacer colas ni perder tiempo".



Promotores de servicios tributarios



Además de impulsar el uso de medios digitales y asesorar sobre la suscripción a la boleta por mail y la adhesión al débito automático, los promotores de ARBA atienden consultas en la playa y gestionan trámites, para lo cual cuentan con tabletas conectadas a internet.



Entre otros servicios, ofrecen a los contribuyentes la posibilidad de resolver en 24 horas reclamos vinculados con los impuestos bonaerenses, y explican, a quienes necesiten realizar trámites presenciales, cómo solicitar turno por la web para coordinar un horario y evitar demoras.



Las actividades de promoción y servicios en la costa se extenderán hasta mediados de febrero y, para reforzar la atención presencial en los PUNTO ARBA de la zona, que reciben en verano un mayor flujo de público, la Agencia de Recaudación dispuso la instalación de 5 tráileres.



Estos puestos alternativos, en los que se pueden realizar trámites y pagar impuestos, se encuentran localizados en San Bernardo, Pinamar, Villa Gesell y Necochea. En Mar del Plata, además de un tráiler, se montó en Playa Grande el Espacio ARBA, que cuenta con un área de recreación para niños, y se agregó un camión de servicios, que fue ubicado en Plaza Mitre.



A la par de estas acciones especiales, ARBA va a intensificar los controles que realiza habitualmente en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires para fiscalizar la emisión de ticket o factura, el transporte de mercadería y la detección de construcciones no declaradas. También verificará que los establecimientos comerciales, bares, restoranes, hoteles, etc., cumplan con la obligación de aceptar pagos con tarjeta.