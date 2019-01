Con fotomultas intentan ordenar el tránsito en la ciudad

"El tránsito está muy difícil en la ciudad y ésta es una medida más en el intento de que se respeten las normas más básicas y elementales. Lo que se busca es ordenar el tránsito". Las palabras son de la Dra. María Celia Alem, titular del Juzgado de Faltas de nuestra ciudad, quien habló consobre las fotomultas y de las infracciones más frecuentes.Esta semana, personal municipal de Control Urbano realizó la colocación de cartelería indicativa de fotomultas en las principales avenidas de nuestra ciudad.Se trata de cuatro puntos: Colón y Pringles, Colón y España, Colón y Rivadavia, y en Del Valle y Lavalle, donde se instalaron cámaras fijas durante 2018, tras un análisis de los sectores más críticos del tránsito, que surgen del mapa de la siniestralidad vial, que se elabora con datos con los que cuenta el área de Control Urbano, Hospital Municipal y Policía Bonaerense. A estas se suman dos que hay en la Ruta 226 a la altura del kilómetro 285 y Ruta 51, kilómetro 456 (acceso a Loma Negra).Cabe recordar que el equipamiento fue adquirido en el marco del convenio suscripto entre la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, la Universidad Tecnológica Nacional y el Municipio de Olavarría."Creo que va a haber más autocontrol por parte de la gente. Hay que tomar conciencia porque son infracciones graves", analizó María Celia Alem, quien enumeró que en la ciudad las infracciones más frecuentes tienen que ver con alcoholemia, estacionamiento en sendas peatonales o rampas, el giro a la izquierda o en U en avenidas, pasar los semáforos en rojo y falta de documentación.La titular del Juzgado de Faltas de nuestra ciudad, dijo, además, que lo que se ha logrado a partir de los controles es disminuir la cantidad de infracciones por el no uso del casco en el caso de lo motociclistas. "Es impresionan ver cómo ha bajado el número de estas faltas", sostuvo.En cuanto a los valores de las multas, la Dra. María Celia Alem prefirió no dar montos, ya que las medidas estándar que se utilizan para determinar las multas son fijadas a partir del valor de las U.F. (Unidades Fijas) que se corresponden con el valor de un litro de nafta dispuesto por YPF. "Cada caso es diferente, depende de la situación y de cada expediente. No hay una regla general", sostuvo.En caso de las fotomultas, en primer lugar "se notifica al presunto infractor sobre la falta que cometió. Esa persona tiene luego la posibilidad de realizar el pago voluntario, donde se le descuenta el 50% de la multa", remarcó la titular del Juzgado de Faltas de Olavarría.Por otro lado, explicó que "el pago se puede efectuar por los medios habilitados a tal fin (Banco Provincia, Red Bapro Pagos, cajeros red Link, Home Banking Link, Rapipago o tarjeta de crédito Visa). Otra opción es realizar el descargo en el Juzgado de Faltas en forma personal (en San Martín 2522) o a través del mail [email protected] Cuando se realiza un descargo se abre un expediente y el caso pasa a sentencia, donde la persona puede ser absuelta o condenada. En este último caso está obligado a abonar el total de la multa".Por otra parte, "si una persona desea averiguar si recaen infracciones sobre sí, puede hacerlo ingresando a la página web www.infraccionesba.net, donde también puede conocer en qué Juzgado se tramita" el expediente. Los datos pueden obtenerse ingresando el dominio del rodado.Además, "si existieran infracciones y no se hubiera recibido el acta con la opción del pago voluntario, puede descargarla de la misma página y proceder a efectuarlo antes de la fecha de vencimiento".Si la infracción no se tramita ante el Juzgado de Faltas de Olavarría el presunto infractor deberá comunicarse al número telefónico 0800-222-0024, donde se le informarán los pasos a seguir. "Ya que nosotros solamente tenemos competencia sobre estas cámaras, no sobre fotomultas detectadas por otros radares", aclaró María Celia Alem-Las cámaras para fotomultas que funcionan en la ciudad "detectan el cruce del semáforo en rojo o si se está obstaculizando la senda peatonal, mientras que las que se encuentran en Ruta Provincial N° 51 y en la Ruta 226 detectan si hay exceso de velocidad así como si tienen las luces encendidas", diferenció María Celia Alem.Lo cierto es que las cámaras en estos cuatro puntos "más críticos de la ciudad", se instalaron durante los primeros meses del año pasado, esta semana se colocaron los carteles de señalización. La intención, claro está, "es ordenar el tránsito", pero también "crear conciencia en la gente", cerró quien está al frente del Juzgado de Faltas de Olavarría.