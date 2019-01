"El aumento del 55% será paulatinamente hasta agosto"

126009

Información General Ignacio Aramburu habló del costo de la energía

La suba se dará en el costo de la energía que se traslada a las cooperativas eléctricas, pero el valor real de la luz que abonará el usuario se sabrá cuando se anuncien los nuevos cuadros tarifarios.

Se prevé que para agosto de este año el costo de la energía subirá un 55%, así por lo menos es que lo proyectó el mes pasado el entonces secretario de Energía, Javiel Iguacel (quien fue reemplazado por Gustavo Lopetegui). Por eso, desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) advirtieron hace algunas horas que este incremento "es insostenible", tanto para las prestadoras como para los usuarios.



Consultado por EL POPULAR, el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric, Ignacio Aramburu, explicó que este incremento se traslada a cada cooperativa, pero que lo que abonará el usuario por la energía que consuma se conocerá recién cuando la Provincia anuncie un nuevo cuadro tarifario, que se prevé será en el transcurso de este mes.



Cuando el gobierno provincial fije las tarifas de cara a este año, "recién ahí vamos a saber con certeza cuánto van a pagar los socios de Olavarría", sintetizó Ignacio Aramburu.



En este sentido, contó que "lo que ha habido hasta ahora es un aumento de la energía que son aumentos que no impactan en el mismo porcentaje en los usuarios. Este 55% que se prevé aumente paulatinamente hasta agosto no es lo que el socio va a recibir de incremento".



Explicó que "la factura de luz tiene tres conceptos importante que son el costo de energía, el valor agregado de distribución y el transporte, además de los impuestos. De estos tres conceptos, el que aumentó es el valor de la energía, es decir, lo que se retribuye a las generadoras".



En tanto que "el cuadro tarifario será el que que va a determinar los otros tres valores que componen la factura, tales como el valor agregado de distribución, transporte e impuestos".



De todas formas, el presidente del Consejo de Administración de Coopelectric graficó que el incremento "impacta y va a incidir" en lo que pague el usuario. "No hay dudas de que la energía es un componente esencial en el costo de la factura".



En cuanto a los incrementos, analizó que "son producto de la devaluación que hubo. La energía se hace con combustible y el petróleo está a un valor dólar. Ese es el principal problema".



"Insostenible"



Fue en conferencia de prensa que las autoridades de la FACE pidieron al Gobierno "abrir un diálogo" para analizar la situación.



Plantearon que el aumento de tarifas "será insostenible" y dijeron que en la actualidad existe "un alto grado de morosidad" y que el último aumento al precio mayorista dispuesto por la distribuidora estatal Cammesa, profundizará esta situación.



Las cooperativas eléctricas se hacen cargo del servicio eléctrico en localidades en donde las grandes distribuidoras no llegan, por ser poco redituables. En la provincia de Buenos Aires existen 202, que además cumplen otro tipo de funciones.



En el caso de Olavarría, "nosotros permanentemente estamos analizando los casos de morosidad y de cortes, pero no hemos notado variantes con respecto a esos dos temas, por lo menos por el momento", expuso Ignacio Aramburu, remarcando al mismo tiempo que en la ciudad hay 13 mil tarifas sociales que tienen un precio diferencial.



De todas maneras, planteó que "hay casos puntuales, pero que no escapan a los guarismos que veníamos registrando". Mientras que recalcó que hay que esperar a los cuadros tarifarios que anuncie Provincia para conocer realmente cómo se trasladará este incremento al usuario.



El presidente de FACE, José Bernardo Alvarez, aseguró que "las cooperativas sufrimos un alto grado de morosidad por los aumentos de estos últimos años y con este nuevo incremento dispuesto tendremos aún más morosidad".



Por el momento, ese 55% de incremento del costo de energía "se traslada a la cada cooperativa en la factura que emite Cammesa, pero no se traslada al socio", aunque este porcentaje incida, claro está, en las tarifas finales que llegarán a cada hogar. La FACE señaló que el costo de la energía históricamente representó poco más de 30% de sus presupuestos y que ahora está cerca del 70%; sin contar los impuestos que se aplican en las facturas.



El incremento "impacta, obviamente. Y el impacto se da tanto para las cooperativas como para los asociados", analizó Ignacio Aramburu.



De todas maneras, aclaró que habrá que esperar qué tarifas impone la Provincia para saber cómo afectará a los usuarios el corto de la luz durante este año que recién comienza.