"Sin políticas para adolescentes, no tiene sentido bajar la edad de imputabilidad"

Información General Cristian Delpiani - agrupación Pensar y Proyectar Olavarría

Cristian Delpiani, director de la agrupación Pensar y Proyectar Olavarría hizo un balance de lo que fue el 2018 e hizo referencia a la baja de la edad de imputabilidad.



Pensar y Proyectar Olavarría es una agrupación que comenzó por agosto de 2016 y a poco más de dos años de trayectoria, su director, Cristian Delpiani, repasó lo hecho, traza propuestas para este 2019 y se posiciona frente a algunos temas de actualidad. En una entrevista con EL POPULAR, planteó que el objetivo es "generar contextos que garanticen derechos" y subrayó la importancia de una integración diversa y plural.



Durante la charla con Cristian Delpiani, el proyecto anunciado por el Ejecutivo Nacional no quedó fuera del análisis. Interpretó que "se intenta poner en la agenda" el tema y consideró que "sin estar acompañado de políticas de trabajo con los adolescentes no tiene sentido bajar la edad de imputabilidad".



Apuntó contra el proyecto que se anunció desde la cartera de Seguridad: "yo todavía no veo nada serio respecto de cómo se van a abordar las sanciones que tiene que enfrentar aquel adolescente que ha incurrido en un delito".



Sobre este tema amplió: "si van a hablar de garantizar derechos, no están hablando del fuero de responsabilidad penal juvenil". Y a modo de ejemplo expuso que "si un chico infringió un delito y se cree que por eso tiene que ir a la escuela, no tiene nada que ver con la sanción. Ir a la escuela es un derecho".



En este punto tuvo en cuenta que "por el delito que haya cometido debe tener una sanción acorde a su edad y su capacidad de razonamiento" y analizó que "todavía no veo un proyecto que hable de fondo de estas cuestiones, Cómo van a trabajar la sanción, el reproche, que hay que hacerle al adolescente, joven, niña o niño, por haber cometido un delito, cómo se va a trabajar para esa toma de conciencia y que tenga el impacto que uno desea, que realmente haya un aprendizaje y diga `a esto no lo tengo que volver a hacer´".

