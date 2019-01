126032

Información General Comedores, de la necesidad y el uso político

Cristian Delpiani, director de la agrupación Pensar y Proyectar Olavarría hizo un balance de lo que fue el 2018 y también hizo referencia a la baja de la edad de imputabilidad y la cantidad de comedores que hay en la ciudad.

"Es verdad que los merenderos han crecido y han proliferado en Olavarría. Hasta antes de la crisis existían dos que se habían como perpetuado en el tiempo y también arraigado en los lugares donde estaban emplazados. Hoy la realidad hace que se vean otros en distintos barrios" dijo Delpiani. Comentó que a través de Pensar y Proyectar Olavarría "estuvimos trabajando y colaborando en contacto directo con quien se encarga de un merendero y algunas de las mamás que concurren a acompañar a sus hijos".

Así, hizo hincapié en que "uno ve que realmente la necesidad existe. Y volvemos al tema de los derechos: está bueno que exista hoy un merendero o comedor que acompañe y pueda suplir esto que la familia está en incapacidad de poder brindar, pero el mejor lugar para los chicos es la mesa de la familia y es ahí donde el Estado tiene que asumir la responsabilidad".

Inmediatamente señaló "sé que hay políticas que asisten a las familias, creo que por ahí no están haciendo lo suficiente. No sólo debemos quedarnos con la asistencia, la bolsa de alimento, sino poder trabajar las dinámicas y la organización de la familia porque a veces no es una cuestión de escasez de recursos sino de dinámicas familiares".

A su vez, advirtió sobre otro aspecto: "hay comedores que están atravesados por la política partidaria" ante lo que consideró que "está bueno que haya gente que levante la bandera del reclamo y se pare a decir lo que está pasando, pero con cuidado de no hacer uso de la necesidad, de las carencias de algunas personas, fundamentalmente los niños y niñas".

