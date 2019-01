Vidal convocará a docentes en febrero con una oferta "que se pueda pagar"

126048

Información General

La gobernadora María Eugenia Vidal confirmó que el Gobierno convocará a los gremios docentes en febrero para realizar una oferta salarial de acuerdo al contexto económico del país.

Con el conflicto paritario 2018 irresuelto, Vidal dijo que "lo que se necesita es que, de verdad, haya vocación de empezar las clases". Es que los docentes amenazaron con no iniciar el próximo ciclo lectivo tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno.



"Cuando las clases no comienzan no es un problema paritario o de desacuerdo entre el gobierno de la provincia y los dirigentes gremiales: es una tragedia para más de dos millones de chicos que dependen de la escuela pública y que son los que más necesitan a la escuela pública", dijo la mandataria anoche, invitada al programa de Mirtha Legrand.



La mandataria anticipó buscará hacerles "la mejor oferta salaria posible". Y agregó que si bien los gremialistas no le hicieron "ningún pedido concreto" para 2019, el gobierno bonaerense hará una oferta "que se pueda pagar", en el contexto de que "el país y la provincia estén mejor este año".



Asimismo, advirtió que "la política no debería meter la cola" en este tema y agregó que hay que tener en cuenta que si los chicos no comienzan las clases "no le hacen daño a un gobierno: les hacen daño a dos millones de chicos". (DIB)