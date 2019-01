Trabajadores del estacionamiento medido se presentaron en el Ministerio de Trabajo

126085

Información General

El proceso de cambio comenzó para los empleados a la nueva empresa Soluciones Virtuales S.A. que se hará cargo del servicio.



Este martes, los empleados se presentaron en la sede local del Ministerio de Trabajo para firmar el contrato con la nueva empresa acompañados por el representante legal Juan Sánchez.



El 22 del corriente se concentrarán nuevamente pero en la sede administrativa de Soluciones Virtuales S.A., ubicada en calle Moreno 3251, para iniciar la labor definitivamente como empleados de dicha firma.

El proceso de cambio del Sistema de Estacionamiento Medido está en marcha y, por estos días, se ofrece un servicio limitado debido al momento señalado. Dicho servicio pasará a estar en manos de la empresa Soluciones Virtuales S.A. luego de pertenecer a la Asociación de Bomberos Voluntarios, con un traslado del total de los empleados que comenzó a tomar forma.



Desde el momento que se presentó el pliego de licitación, desde el Municipio se exigió que los empleados en actividad sean incorporados a la nueva empresa adjudicataria. Soluciones Virtuales S.A., empresa experta en el tema, se quedó con la licitación y a partir de ahí comenzó un tiempo de sensaciones encontradas para los trabajadores: por un lado con la seguridad de lo que exigía la licitación y por el otro con una cuota de incertidumbre en cuanto a las condiciones del futuro laboral.



Los días pasaron y el traslado a Soluciones Virtuales S.A. es inminente. La semana pasada, en las instalaciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, hubo un primer encuentro entre representantes de la empresa que dirige Ricardo Oscherov y empleados, con la presencia de Julio Luetken, secretario general de la Seccional Olavarría de Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles -Utedyc-. "Fue una reunión tranquilizadora para los trabajadores", dijo el dirigente gremial a este Diario luego de la reunión.



En este contexto, Soluciones Virtuales S.A. pidió algunos cambios en el sistema de vacaciones: aquellos empleados que tenían fecha para febrero y marzo tuvieron que adelantar las mismas para que, cuando llegue el 21 del corriente, todos los trabajadores hayan cumplido con sus días de descanso y, en este sentido, arrancar de 'cero'. Según pudo averiguar este Diario, estos cambios habrían quedado claro en el encuentro que mantuvieron los trabajadores junto a representantes de la empresa.



Así las cosas, actualmente es limitado el personal ubicado sobre las calles, ya que varios trabajadores -son 7- están de vacaciones debido al anticipo dicho anteriormente. En consecuencia, el servicio se está prestando de forma 'irregular', con sectores que no pueden ser cubiertos por estos días. Es que los trabajadores que están ejerciendo su labor diaria -son quienes ya se tomaron sus días de descanso- no alcanzan a decir presente en todas las calles asignadas.



Más allá de lo dicho, son 24 personas las que se trasladan a la nueva empresa y a algunos de ellos les quedará un par de días de vacaciones que tendrán que resolver próximamente. "Bomberos les dio vacaciones a aquellos que no habían tenido todavía para que cumplan sus días", comentó Julio Luetken, secretario general de la Seccional Olavarría de Utedyc.