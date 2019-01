Faltan vacunas contra la varicela pero el stock se renovaría durante los próximos días

126135

Información General Esta semana se recibiría el envío desde Región Sanitaria IX

Autoridades sanitarias de la región y de la ciudad precisaron que esa situación es transitoria y se regularizaría en los próximos días. Vacunas contra la fiebre amarilla hay "y a granel".



Aunque en los últimos días existieron consultas de vecinos debido a un faltante de vacunas de varicela en la ciudad desde fines de diciembre, autoridades sanitarias de la región y de la ciudad precisaron que esa situación es transitoria y se regularizaría en los próximos días.



Para llevar tranquilidad a la población, tanto Carlos Clavero -titular de la Región Sanitaria IX- como María del Carmen Weiss, directora de Epidemiología municipal, aseguraron que se trata de una situación momentánea y señalaron que las dosis llegarían a Olavarría en transcurso de esta semana.



En principio, el doctor Clavero reconoció que la escasez es real. "Es así, en este momento de la varicela no tenemos vacunas, pero es de ahora que no hay vacunas", advirtió. En ese sentido, explicó que el aprovisionamiento se concretará por estos días. "Calculo que hoy llegó el camión con vacunas y las deben estar reponiendo".



Al respecto, el profesional destacó que desde la Provincia "están continuamente entregando vacunas. Se terminan porque no hay tanta cantidad de vacunas para llenar todas las heladeras que hay en Olavarría". En ese contexto, afirmó que "vamos a tratar de que todos tengan el cronograma de vacunación completo en todos los partidos que corresponden a esta Región".



Para afrontar el calendario de vacunación previsto en forma anual, "por ejemplo, Olavarría tiene 27 heladeras llenas de vacunas pero en algún momento va a faltar alguna porque no hay tantas vacunas para hacer reservas en todas las ciudades".



De esa manera, reveló que por el momento "falta la menveo (contra el meningococo), que todavía no hemos regularizado el esquema para los chicos de 11 años".

NO FALTAN VACUNAS CONTRA LA FIEBRE AMARILLA

Por otra parte, cuestionó algunas imprecisiones sobre otros presuntos faltantes, ya que "también escuché que faltaba la vacuna de la fiebre amarilla, que es la que más tenemos y hay a granel". Sin embargo, "es una cuestión de logística organizarse con la vacunación porque los frascos son multidosis y vienen para 10 dosis aproximadamente y no queremos desperdiciar, queremos tener las 10 personas".



Desde el sentido común, "muchos piensan que van en el día y se vacunan en el momento que ellos quieren pero no es así. En el Banco de Leche están muy bien organizados; las chicas se organizan por turnos y los van dando de acuerdo a la fecha de viaje de las personas que van a vacunarse".



Clavero planteó que para un mejor servicio "estamos tratando de abrir cada vez más centros de vacunación porque es mucha la gente que está viajando; aparentemente el tema económico para mucha gente no está y siguen viajando a pesar que el dólar está alto", evaluó.



La nota completa acá