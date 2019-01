"Es un cambio muy fuerte en las costumbres de todos los días"

126154

Información General Estacionamiento medido con otro paradigma

El secretario de Desarrollo Económico municipal Julio Valetutto habló con Cacho Fernández. La carga horaria en la "chapa patente" se podrá comprar en kioscos, a través de un celular o a los trabajadores de la empresa que se encuentra en la calle.



El cambio de servicio de Estacionamiento Medido incluye un cambio de mirada no sólo sobre la valoración del espacio público sino de la incorporación de la tecnología. Escuchá el audio completo en 98 POP.



El secretario de Desarrollo Económico municipal Julio Valetutto habló con Cacho Fernández y brindó detalles sobre la nueva empresa que se quedó con la licitación por ser la que "mejor propuesta" presentó ante la convocatoria.

Al inicio de la entrevista detalló que este cambio se da "después de muchos años de un estacionamiento que no funcionaba bien" que llevó a la Asociación de Bomberos Voluntarios a "estar muy compromtidos económicamente y empezamos un trabajo que ya no podía esperar más".

Tras la ordenanza, llegó la licitación que se hizo "con mucho detalle, mucho trabajo y absolutamente transparante".

Respecto del sistema y su dinámica, expresó que "básicamente tiene que ver con que la incorporación de todo el personal de Bomberos al nuevo concesionario y la idea es que podamos sacar ese peso económico (a la entidad) y que el canon municipal del 26% de la recaudación sea para Bomberos".

En ese punto aclaró que "el estacionamiento no tiene intenciones recaudatorias. El Municipio no va a recibir un solo centavo de eso sino que una parte es para la empresa para el sostenimiento del sistema y la otra parte para Bomberos". Es decir que con esto tendrán un ingreso "y no van a tener el déficit que tenía por ejecutar la operatoria del estacionacioamiento".

Un párrafo aparte le dedicó a la cuestión ciudadana y urbana. "Cada metro cuadrado público es muy valioso" en Olavarría" y dentro del cual en el centro es imposible estacionar cuando se requiere.

En ciudades que han crecido la idea es que "haya rotación de vehículos y que el espacio se use de manera valorada y que podamos tener un mejor tránsito".



Es un "desafío enorme para la empresa, la gestión municipal, para los ciudadadanos y las personas reentrenadas" que recorrerán las calles. "Es un cambio de paradigma, no solamnete en cómo se utilice el estacionamiento sino en costumbres arragidas que no eran correctas".

La carga horaria podrá comprarse en los kioscos y puestos habilitados, desde el teléfono celular con una aplicación o a los trabajadores antes denominados tarjeteros.

El mínimo de adquisición será media hora y luego habrá fraccionamiento. En caso de necesitar extender el horario el método de comprar será el mismo.

Si la persona no paga debidamente el sistema tendrá dos instancias, una de ellas compuesta de un pago voluntario de lo adeudado.