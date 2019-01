"El furor de las artesanales lleva unos siete años"

126162

Día de los cerveceros

El 16 de octubre se cumplieron tres años desde que Brau abrió sus puertas, en General Paz entre Vicente López y Alsina, y se ha convertido en uno de los lugares por excelencia para disfrutar de la cerveza artesanal. Así lo resaltó Alejandro Villani, socio y encargado al mismo tiempo de este espacio.

"Al principio dimos muchas vueltas; pensamos en una cervecería tipo irish pub, es decir no artesanales, tipo industrial; también en restaurante, ya que ya teníamos el local alquilado. Pero visitamos Mar del Plata y ahí lo definimos. Allá están un paso adelante en todo el país, salvo Bariloche, en lo que es cervecería. Es la cuna de la artesanal, marca tendencia, está en la punta en cuanto a forma de trabajar, estilo, decoración, y ha crecido muchísimo. Es pionera con Antares, que es la artesanal más conocida, y el resto lo siguen", comenzó contando Ale, recordando que el próximo sábado se celebra el Día de los Cerveceros y se prepara para un fin de semana a "pura artesanal".



"La Ogham es otra cervecería que ha crecido muchísimo en cuatro años, fuimos de la mano con esa fábrica. Ellos crecieron como fábrica y franquicia de bares, y nosotros. De las industrial sólo vendemos Corona, nada más, y después todo artesanal. Artesanales, además de Ogham, tenemos algunas locales: Rab, que es la de Ricardo Becker, que nos provee dos o tres barriles por semana; Sur del Sur, que es de Sierras Bayas, que nos acercan tres o cuatro barriles por semana; Kabbalah, que es también olavarriense, y nos trae asiduamente un barril por semana. Esas son las tres locales, aunque también hemos tenido Fenchel -que es la de Colonia Hinojo-, aunque ahora no tanto porque se ha volcado a otros bares de la zona pero también nos trae de vez en cuando. De Tandil traemos, a veces, las cervezas artesanales Greek y Quarryman. Con eso nos manejamos. Cada una tiene lo suyo, tiene su estilo, y traemos lo que no tiene Ogham o una alternativa que no tenga Ogham" siguió diciendo Alejandro.



A la cerveza artesanal, hace unos años, en Olavarría la miraban casi de reojo. Con cierto recelo. Porque las industriales, las más conocidas (aunque también hay una gran variedad) eran las líderes del mercado. Pero poco a poco las artesanales fueron ocupando un lugar importante en el consumidor. "Exactamente fue así. Es muy lindo este mundo; yo no era muy tomador de cerveza, pero lo fui conociendo. La gente ha ido cambiando su cultura, su conocimiento, y su forma de tomar cerveza. Antes venían y decían "dame algo parecido a la Palermo o a la Quilmes", por ejemplo, y después ya identifican claramente los distintos sabores. Hoy quieren una Ipa, o la que sea. Aprendieron y aprendimos, nosotros como bar y ellos como clientes. La cultura cervecera ha crecido comercialmente. Antes era rubia, negra o roja, o pedían la más común, pero hoy piden una Golden, una Ipa o la que sea que conocen. Hoy hay cien estilos, o más, y nosotros manejamos diez o quince estilos diferentes", agregó.



"Los estilos que habitualmente son los seis que se pueden encontrar en los manteles de papel y agregamos alguno más, con nueve canillas adentro y cinco canillas en el patio, al que abrimos sólo los fines de semana pero repetimos para que la gente no tenga que volver a entrar para pedir su cerveza", explicó.



"Cuando era chico, con unos 12 años, ya hacían cerveza artesanal en la Patagonia. Era conocida la Bless. Y en la provincia la primera fue Antares, que debe tener 20 años, pero el furor este de las artesanales hace siete años, no más que eso. Cuando empezamos, Ogham era una fábrica chiquita y ahí empezó todo. De 7 o 10 mil litros mensuales, andan ahora en los 70 mil mensuales. Esto marca la tendencia que tienen actualmente todas las cervezas artesanales. Inclusive en Olavarría se está convirtiendo en un polo cervecero con varias fábricas pequeñas que van creciendo poco a poco produciendo su propia cerveza. Y nosotros también nos vamos a dedicar a producir, con algo chico al principio, a partir de este verano", terminó diciendo Alejandro Villani.