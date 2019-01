"Ahora todos saben qué cerveza van a pedir"

126164

Día de los cerveceros

Sara está ubicado en Necochea 2645, entre Vicente López y Alsina. ¿Por qué nace, Herman Aust y Natalia González -socios en este hermoso emprendimiento- lo contaron.

El 22 de diciembre, hace apenas menos de un mes, nació Sara (en Necochea 2645, entre Vicente López y Alsina). ¿Por qué nace Sara?, Herman Aust y Natalia González -socios en este hermoso emprendimiento- lo contaron así: "La propuesta surgió, primero, como un bar y luego se fue afinando a un nicho que en Olavarría no hay, que es un lugar cómodo, amplio, con un ambiente bien definido, que se fue dando con ayuda de todo el mundo, de amigos, que fue aportando ideas más lo que nosotros teníamos pensado. La idea, respecto del público a captar, hay que decir que en restaurante -que es lo que más estamos explotando actualmente- viene gente de ochenta años, parejas jóvenes con hijos, jóvenes a tomar cerveza, por lo que el abanico es muy amplio. La idea es ir, en base a horarios y lugares, dividiendo los espacios. Acá tenemos un gran especio y jugamos con distintos espacios, distintos volúmenes de música y diferente iluminación, para que la gente se sienta cómoda y lo sienta su lugar" comenzaron contando quienes emprendieron este hermoso desafío llamado Sara.



"También todo se va haciendo y a eso lo hace la gente. No pensamos dedicarnos tanto al restaurante, pero por ahora es lo que más ha exigido la gente. Y está bien. Estamos terminando cuestiones legales para darle una función al espacio para lo que realmente pensamos. Pero cada sector es necesario. Hay gente que viene casi todos los días a comer, hay muchas reservas, y faltaba un lugar cómodo. ¿Bailable?, muy pronto. Estamos esperando una habilitación desde La Plata y falta poco para inaugurar esa parte" agregaron, para contar que se llama Sara porque, vaya casualidad, las madres de ambos socios se llaman así.



"Queremos ir de a poco. Nada es fácil, y si sumamos muchas cosas de golpe no es lo ideal. Queremos que la gente esté cómoda y contenta, bien atendida fundamentalmente, y paulatinamente iremos agregando algunas cositas. Todo se va dando naturalmente. Y respecto de las cervezas, tenemos un abanico de posibilidades bastante amplio. Trabajamos mucho con la cerveza tirada, artesanal, la Tandilia -que es una marca de Tandil que ha ganado el Oktoberfest, con mucha calidad, que ha ganado varios premios- y esos chicos nos dieron una mano muy grande asesorándonos para crear Sara. También tenemos cervezas industriales, por supuesto, porque hay gente a la que no le gusta la artesanal. Pero en artesanal, estamos con Tandilia. El corazón de esto, sin dudas, es la cerveza tirada. Seguimos explorando igualmente en este terreno", señalaron Herman y Natalia, quienes resaltaron que va mucha gente a sacarse fotos al lugar (que también es un espacio ideal para fiestas de 15 años, por ejemplo), e inclusive los egresados del secundario se hacen fotos allí.



"El tema de la cerveza fue creciendo mucho en Olavarría. Hay cursos para hacer cerveza y la gente ha aprendido y sabe los distintos tipos de cerveza artesanal, como Ibu o Golden, y antes era sólo rubia, roja o negra. La gama es amplísima. Ahora todos saben qué cerveza van a pedir y antes era raro eso. ¿La predilecta?, depende para quién. El hombre toma Ipa, que es más amarga, aunque la Blondie es la que más se toma, que es más suave, y también la Honey" terminaron diciendo Herman Aust y Natalia González.