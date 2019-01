Colombia: el atentado terrorista en Bogotá ya dejó 21 muertos

126203

El presidente Iván Duque decretó tres días de duelo tras el peor acto de terror ocurrido en la capital colombiana en 15 años.

El atentado con coche bomba contra una academia policial en Bogotá dejó el jueves 17 de enero al menos 21 muertos, incluido el presunto atacante, y 68 heridos, en un acto de terrorismo que enluta a una Colombia.



Este "demencial acto terrorista no quedará impune, los colombianos nunca nos hemos sometido al terrorismo, siempre lo hemos derrotado, esta no será la excepción", dijo el presidente Iván Duque en una declaración en la que no vinculó al autor del atentado con grupos armados que aún operan en Colombia, financiados por el narcotráfico.



La explosión deja al menos 21 muertos y 68 heridos, 58 de los cuales fueron dados de alta, según la policía colombiana, que todavía trabaja en la identificación de los cuerpos y teme que la cifra de víctimas aumente, ya que en el momento del estallido en el centro formativo había delegaciones policiales de Panamá y Ecuador, informó el diario El Espectador.



La cadete ecuatoriana Erika Chicó falleció y su compatriota Carolina Sanango quedó herida levemente. Dos uniformados panameños, de un grupo de 45 connacionales, resultaron lesionados aunque están "estables", según el mandatario de su país, Juan Carlos Varela.



Las autoridades identificaron al hombre que conducía el vehículo como José Aldemar Rojas Rodríguez, aunque no revelaron pistas sobre el grupo que estaría detrás de la peor acción terrorista en la capital colombiana en los últimos 16 años. De nacionalidad colombiana, Rojas Rodríguez ingresó "de manera violenta" en una camioneta gris Nissan Patrol cargada con 80 kilos de pentolita a la Escuela de Oficiales General Francisco de Paula Santander, en el sur de Bogotá, indicó la policía en un comunicado. (Fuente www.perfil.com).