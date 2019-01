"Mi lugar político estaría dentro del peronismo"

126245

Política El dirigente sindical José Stuppia habló en Mejor de Mañana

José Stuppia, secretario general del Sindicato de Trabajadores Muncipales de Olavarría, dialogó sobre su carrera política, su rol como dirigente sindical y también hizo referencia al desdoblamiento de las elecciones, "sería dilapidar recursos económicos que se necesitan en otros lugares".

Mejor de Mañana, transmitió desde las nuevas instalaciones de la quinta "Don Mateo" del Sindicato de los Trabajadores Municipales de Olavarría; allí José Stuppia, el secretario general del SMTO, habló de su posible candidatura a Intendente Municipal y dijo que "sí hay que asumir ese compromiso, se asume".

Minutos después confirmó que su "lugar político estaría dentro del peronismo", y expresó que ese espacio político es "lo más cerca que hay de los trabajadores y de la justicia social. Dentro de ese marco tenemos que trabajar, un marco donde los compañeros se sientan cómodos".

Con respecto a su posible postulación como Intendente, José Stuppia sostuvo que "a nadie le disgustaría ser Intendente, es un cargo muy importante con muchísima responsabilidad".

Si bien no confirmó nada, confesó que "hay que ordenarse, tienen que ordenarse arriba y después se vera la estrategia que utilizaremos. La política es un juego de ajedrez, es algo muy serio, un compromiso muy grande, es manejar el futuro de los olavarrienses".

En este sentido, según José Stuppia, "ninguno de los Intendentes que pasaron por Olavarría tuvieron gestión, nosotros tenemos gestión y conocemos la problemática de la gente. Somos el primer lugar donde recurre el ciudadano que tiene que solucionar un problema".

Luego fue el turno de analizar el lugar de los dirigentes sindicales, "la política siempre se encarga de estigmatizar a los dirigente sindicales, se crean conflictos solamente para que queden mal frente a la sociedad. No conviene tener buenos dirigentes sindicales porque a los empleadores le exigen que cumplan con los derechos que la ley marca".

Desdoblamiento de las elecciones

El día jueves, en la localidad de Azul se desarrolló el Foro de Calidad Institucional del PJ provincial en simultáneo con la reunión Bicameral en dicha ciudad. Al Foro asistió el dirigente Sindical y dio su opinión sobre el tema.

"Hay un piso de $3 mil millones que se destinarían en el desdoblamiento de las elleciones, pero la Provincia tiene otros problemas: faltan recursos en los hospitales, en la educación. Me parece que sería dilapidar recursos económicos que se necesitan en otros lugares, no tienen razón de ser, es una locura", sentenció Stuppia. .

La inversión supera los $8 millones

La quinta "Don Mateo" del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría fue habilitada en el mes de diciembre y recibe a más de 300 chicos por día. Stuppia habló del nuevo complejo y sobre cuales fueron los recursos que se utilizaron.

"Esta quinta se hace con recursos de la totalidad de los compañeros municipales. Hemos hecho una inversion muy, pero muy grande, supera los $8 millones. Esto se pudo realizar con una gran administración, con optimización de los recursos y socializando todo el dinero", afirmó el dirigente sindical.

En ese sentido comentó que las instalaciones no sólo son para los empleados municipales, "no solo tratamos de que disfruten los trabajadores, jubilados y pensionados municipales sino también que aquellos que no puedan acceder a un lugar de esparcimiento puedan venir. Nosotros trabajamos los 365 días del año y es justo compartir todo este complejo".

Sobre los trabajos que se avecinan para el Sindicato de Municipales de la ciudad confirmó que "el futuro inmediato es consolidar este complejo, poder consolidar la mutual que es tan importante para darle servicios a al trabajador activo y a los que ya están jubilados o pensionados". Además confesó que tienen un gran proyecto en mente, "tratar de tener consultorios propios y médicos dentro de la mutual donde no les cobren por demás a nadie".

"Tratamos de que nuestros recursos vayan siempre a las familias de los trabajadores municipales", cerró Jose Stuppia.