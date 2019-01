Miguel Vales programa un acampe frente a la empresa Cerro Negro

La lucha de Miguel Vales y de la Federación de Obreros Ceramistas de la República Argentina (FOCRA) por su reincorporación en el trabajo llega a su punto más álgido porque se va a hacer en dos frentes, por vía judicial y por manifestación pública.Por tal motivo, además del reclamo ante la Justicia, Miguel Vales, junto con la dirigencia de la Focra, levantarían una carpa en la misma entrada de la empresa Cerro Negro en el transcurso de esta semana para hacer más visible su lucha y la defensa de los derechos gremiales que incluye obviamente a todos los trabajadores. "Porque si se permite que se despida a un dirigente gremial ¿qué garantía le puede quedar a un obrero de permanecer en su puesto de trabajo?", preguntó. "Ya no es Vales contra la empresa sino soy yo luchando por las instituciones gremiales y los derechos de los dirigentes y de los trabajadores", agregó.Vales y la Federación apuntan a un tema de vital importancia desde el punto de vista institucional que es el de defender los derechos de la dirigencia gremial porque "permitirlo sería sentar un precedente peligrosísimo para las organizaciones sindicales", dijo el dirigente en el programa radial "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.Miguel Vales es congresal titular de la CGT nacional y no puede concebir cómo el gremio local, el Soeco, no haya salido públicamente a defenderlo y a luchar por su restitución en su lugar de trabajo. Si bien Vales ha venido cuestionando el comportamiento del Soeco en la reducción de personal de la empresa Cerro Negro, entiende que este enfrentamiento no puede ser un fundamento para dejarlo sólo frente a esta situación que pone en peligro la estabilidad de los dirigentes gremiales y de las mismas instituciones encargadas de defender a los trabajadores. "Estamos en democracia y yo tengo muy en claro el valor de las instituciones de las cuales una de las más importantes son los gremios. Por lo tanto, mi lucha no es contra la empresa sino que mi lucha es ideológica y por los principios", subrayó."La alternativa es que se visibilice esto una carpa. en la puerta de Cerro Negro. Es hacer un acampe en la semana con la presencia de la gente de la Focra, porque la voy a pelear hasta las últimas consecuencias", remarcó."Tengo muy claro el valor de las instituciones, entre ellas, las gremiales, que son las encargadas de defender los derechos de los trabajadores. Por eso voy a ir hasta las últimas consecuencias. La lucha la vengo haciendo sólo y el sindicato no ha salido a defender todo esto, porque no es defenderme a mí, sino las instituciones y las garantías de la dirigencia y de los afiliados", sostuvo en "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP.A su juicio, "el gremio (Soeco) debió haber salido a reclamar públicamente por mi despido porque se estaba violando el derecho de la protección gremial que tienen los dirigentes, pero no dijo nada, se callaron la boca. Entonces, ¿qué significa ese silencio? ¿complicidad con la empresa? Sería muy grave que esto pasara".Según añadió, "estamos retrocediendo, después de muchos años de democracia, en vez de aprender, estamos retrocediendo porque después de mi despido sin causa, ya que me invocaron el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, los trabajadores quedan muy limitados en sus reclamos ya que si me despiden a mí que tengo protección gremial, ¿que queda para cualquier afiliado que no la tenga?".Advirtió que "la empresa sabía y estaba notificada de mis fueros gremiales. Tengo pruebas de eso. He utilizado la licencia gremial para concurrir a la CGT, y esto no debería pasar en democracia. Mis fueros son a través de la Focra, por lo tanto, lo que me pasó debe convertirse en causa de lucha del sindicato y de todos los trabajadores porque mañana le podria pasar lo mismo al secretario general del sindicato. Es por eso que voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Y repito, voy a hacer el acampe frente a Cerro Negro y voy a acudir a la vía judicial porque lo que están en juego acá son las instituciones gremiales y los derechos de los trabajadores".