"Antes con el Fondo Educativo le pagaban a Lali Espósito para que venga a cantar"

22.01 | Política Ezequiel Galli

El intendente, Ezequiel Galli, anticipó que "de los corredores viales que se habían licitado, el único que se mantendría sería el de la Autovía sobre la Ruta 3" y que la obra "estaría por arrancar". Habló del escenario político y del ex intendente José Eseverri.



La información suministrada por el mandatario comunal coincide con la del presidente de la Cámara Provincial de la Piedra, ingeniero Gustavo Núñez, de quien Galli sostuvo que "puede ser el hombre más informado".



Además, dentro del detalle de obras que se irían a realizar este año, habló de las que se efectuarían en las escuelas con el Fondo Educativo antes de que comiencen las clases, tras lo cual polemizó con su antecesor al decir que "antes se le pagaba a Lali Espósito con ese fondo para que venga a cantar y ahora se hacen obras en las escuelas. Aparte, la plata que viene desde Nación antes viajaba en bolsos al Calafate y ahora se hacen obras en Olavarría", dijo, desafiando al kirchnerismo. De esta manera, Galli refutó esa crítica opositora de que en la ciudad "no se hacen obras con fondos propios".



También habló del desdoblamiento de las elecciones, sobre lo cual se manifestó en cierta manera a favor porque "le va a quitar poder de fuego a la ex presidenta", cree en un escenario "absolutamente polarizado" en Olavarría, similar al nacional, y opinó que las Paso "deberían ser partidarias". Y se declaró a favor de modificar la herramienta electoral, ya sea la boleta única de papel o las nuevas tecnologías. "Tenemos que avanzar para modernizar", dijo.



Obras para este año



"Estamos muy expectantes con la obra sobre la Ruta 3 -dijo el Intendente-. Esperemos que se haga porque es una obra muy esperada no solo por la cantidad de trabajo que generaría sino también por la cantidad de vidas que se ha llevado esa ruta".



En cuanto a las obras que el Municipio piensa realizar este año, Galli señaló que se estaba "avanzando con la quinta etapa de la iluminación del Parque Mitre; y estamos proyectando la sexta. Lo había prometido y las promesas se cumplen. Vamos a cubrir con luces LEDs en la primera quincena de febrero. Además, vamos a trabajar en muchísimas escuelas a la vez para cuando se inicien las clases. Éste va a ser un año muy intenso porque también se va a estar iniciando la primera etapa de un nuevo sector del Hospital. Es una obra que licitamos pero que no pudimos hacer. Es una obra grandísima y va a generar mucho empleo. Los empresarios estaban muy contentos porque nunca paramos de hacer obras y esto permitió un cierto nivel de actividad".



Preguntado sobre cuál era su opinión del juicio de la oposición acerca de que las obras que se hacían no eran con fondos municipales, Galli respondió: "las obras se hacen y no importa de dónde vienen los fondos.Las del hospital se van a hacer con fondos municipales en un 100 por ciento. La primera etapa costará 65 millones de pesos. El recambio de luminarias Leds saldrá 24 millones de pesos, solamente las lámparas. Y en las escuelas, en toda la historia de Olavarría jamás se han hecho y se harán tantas con el Fondo Educativo. Antes se le pagaba a Lali Espósito con ese fondo para que venga a cantar y ahora se hacen obras en las escuelas. Además, la plata que viene desde Nación antes viajaba en bolsos al Calafate y ahora se hacen obras en Olavarría", dijo con tono crítico y desafiante.



El tema electoral



Para Galli, "el desdoblamiento está en la agenda pública y es quitarle mucho poder de fuego a la ex presidenta. Pero no vamos a hacer nada que no le competa al equipo de Cambiemos".



¿Lo favorece un desdoblamiento?



--Algunos dicen que nos podría ir mejor, pero falta mucho. Faltan meses muy intensos y hay que trabajar para mejorar Olavarría.



¿Va a proponer algún nombre para la lista de diputados?.



--No, porque hay tres diputados que van a querer renovar su lugar y habría que respetarlos. Además estoy pensando más en lo local. De todos modos, si tengo que aportar un nombre, será alguien que esté comprometido como lo estoy yo con Cambiemos.



¿Va a tener Paso en Cambiemos?



--No creo vaya a tenerlas. Pienso que no debería haberla porque los que la crearon nunca la usaron. Prefiero una interna partidaria porque son más sanas y económicas.



¿Ve un escenario polarizado o de tres tercios?



--Habrá un escenario absolutamente polarizado, acompañando el proceso que se da a nivel nacional. Y ahí aparece el desdoblamiento. Pero no creo que exista una avenida del medio que hoy se ha convertido en un callejón sin salida.



¿Se ve disputando con José Eseverri al menos una porción del mismo electorado?



--Sí, pero no sabemos en qué espacio va a competir. Nosotros siempre estuvimos en Cambiemos y vamos a seguir estando ahí. Lo que pase en la oposición lo vamos a analizar después porque todavía es muy prematuro. La oposición está fragmentada pero hasta el cierre de listas.



¿Se tiene fe para la reelección?



--Queremos repetir y hay mucho para hacer por Olavarría. Estamos pensando en las Paso de agosto, pero si hay que salir a jugar antes en una elección anticipada, siempre estamos preparados para hacerlo.