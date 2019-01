Aumentaron un 50% los precios de la Canasta Básica de Alimentos

126388

Información General El Partido Socialista de Olavarría realizó un nuevo informe sobre las subas en los precios de los productos

Según el cierre del noveno año de mediciones que realiza el Centro de Estudios del Partido Socialista local, el 2018 cerro con el 50 % de aumento en los precios de los componentes de la CBA, siendo el año con mas alta medición en la última década.

El informe elaborado por el Partido Socialista de Olavarría, junto con el Centro de Estudios, determinó que en Olavarría una persona para no ser indigente necesita de casi 3.000 pesos mensuales, y para no ser considerado "pobre" debe superar los ingresos de casi 7.500 pesos.



Los datos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) de diciembre del año pasado cerraron el noveno año de mediciones periódicas realizadas en nuestra ciudad.



"Para el cálculo de la CBA, que es el indicador de la línea de la indigencia, se mantiene la toma de datos en cinco sectores de la ciudad (Microcentro, San Vicente, Mariano Moreno, Pueblo Nuevo y zona Norte del Barrio Roca Merlo)", explica el informe.



De los datos recogidos se ha podido evaluar que una persona adulta para no ser indigente debería percibir un ingreso mensual de 2.983.92 pesos (unos 74 pesos más que el registro de noviembre de 2018, variando de 2.845 a 3.180 pesos según el sector de la ciudad relevado) y para estar por encima de la línea de la pobreza debería contar con ingresos por 7.370.29 pesos (180 pesos más que el mes anterior).



Con estos mismos datos se realizo el cálculo de la CBA para un grupo familiar constituido por dos adultos y dos menores, dando como resultado la suma de 9.220.32 pesos (unos 226 pesos más que en noviembre del año pasado), y la CBT, es decir los ingresos que deberían percibir en dicho hogar para no caer por debajo de la línea de la pobreza, asciende a los 22.774.19 pesos (casi 558 más que en noviembre pasado).



Por lo tanto, en la medición promedio de la ciudad con respecto a los datos recogidos en noviembre de 2018, la CBA y la CBT crecieron un 2.51%, con un aumento interanual del 50.03%.



Mientras que la variación de precios de diciembre 2010 con respecto a diciembre 2018 (8 años) en nuestra ciudad y con los mismos parámetros, marca un aumento del 683 % en la CBA y 775 % en la CBT.



Las carnes tienen una participación en la composición de la CBA del 36 % del total de la CBA, la harina y sus productos derivados (23 %) mantiene una alta participación en la CBA. Mientras que frutas y verduras tienen una participación del 23 %, y la leche con una participación en la composición de la CBA al 8 % aproximadamente. El resto de los productos insumen alrededor del 10 % restante de la CBA, correspondiendo a arroz, dulces, queso, bebidas y otros comestibles.



En este análisis se tomó "como referencia la relación entre la CBA de la línea de la pobreza con el salario de un profesor de educación secundaria con 20 horas semanales de trabajo y 17 años en el sistema educativo. Así podemos decir que en diciembre de 2011 el salario era de 4.200 pesos, y hoy, diciembre de 2018, este salario es de 24.000 pesos, por lo tanto en aquel entonces cubría 1.37 veces la CBT de la línea de la pobreza con una familia por sostener, y hoy cubre 1.08 veces la CBT, en términos relativos ha perdido un 21% de su poder adquisitivo real en los últimos siete años".



Además, el informe agrega que "también podemos decir que con los Precios Cuidados renovados por el Gobierno Nacional el pasado 7 de setiembre 2018, si se pudieran obtener los productos de la CBA (sólo 23 productos) al valor de Precios Cuidados, se reduciría el valor de la misma en 5%".



"Debido a las dos corridas cambiarias producida a fines de abril y la otra en el pasado mes de septiembre hemos decidido realizar una comparación de la CBT con el salario del docente que mencionamos anteriormente, así podemos decir: 28-12-18 u$s 590 (95%) salario docente (17 años) u$s 622; 29-12-17 u$s 800 salario docente (17 años) u$s 1006; 30.12.16 u$s 752 salario docente (17 años) u$s 1036; 30.12.15 u$s 688 salario docente (17 años) u$s 975; 09-12-15 u$s 898 (67%) salario docente (17 años) u$s 1333; 30.12.14 u$s 823 salario docente (17 años) u$s 1144.