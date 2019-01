Fue retirado el busto del general José Uriburu del Parque de la Memoria

126559

Política

A mediados de enero se materializó la medida que demandó aproximadamente un mes de trabajo. Como estaba previsto en la normativa, el busto fue trasladado al Archivo Histórico.

Josefina Bargas

En Olavarría hay un homenaje menos: fue retirado el busto del teniente general José Uriburu de Colón y Brown. La medida había sido aprobada en el Concejo Deliberante por una resolución de 2015 y una ordenanza de 2017. En ambas oportunidades se planteó la importancia de evidenciar que se trató de un presidente de facto y quien interrumpió la democracia en 1930.

En el espacio llamado Parque de la Memoria hoy queda el pilar que por más de 40 años elevó el homenaje local al primer dictador del siglo pasado en el país. La historia hace mucho tiempo que cuestionó la figura y el accionar de aquel militar que lideró -junto al general Agustín Justo- el levantamiento de las armas contra el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. En el plano local, sin embargo, el homenaje continuaba en una escultura.

La Juventud Peronista presentó la primera propuesta legislativa en 2014 para remover el busto. A mediados de este mes se concretó la decisión legislativa. Hubo debate en el medio, aunque en dos oportunidades el Concejo apoyó el retiro. Además, vecinos anónimos en varias ocasiones habían dejado placas informales y mensajes en protesta por la ubicación y el homenaje al dictador.

Remoción

Según se pudo saber, hace aproximadamente un mes comenzaron las tareas y gestiones para la remoción del busto colocado inicialmente en 1936 en Colón y Rivadavia, cuando la avenida se llamaba también Uriburu en homenaje al mismo militar.

Sin embargo, en la década del 60 fue retirado ya que en ese sector se realizaron mejoras de infraestructura que cambiaron la planta urbana. Y en 1973, debates mediante que cuestionaban el homenaje que implicaba la obra, volvió a emplazarse en un espacio público: se colocó en el Parque Mitre donde estuvo hasta la semana pasada.

El busto está ahora en el Archivo Histórico Municipal, donde la normativa aprobada definió su reubicación. Es que la obra del artista Leopoldo Bocazzi continuará en exhibición, con la precaución de que se exponga también "el papel desempeñado por José Félix Uriburu en la historia Argentina".

Por resolución

En 2014 se presentó la iniciativa en el Concejo Deliberante a través de la Juventud Peronista. Se transformó en una resolución aprobada en mayo de 2015 por mayoría en la que se solicitó al Ejecutivo "el retiro del busto del Teniente General José Félix Uriburu".

También se pidió que allí se colocara, en el pilar que sostenía la obra, una placa que recordara el busto y el homenaje retirados. También se pedía en la resolución la preservación de la escultura en el Archivo Histórico Municipal con la información de quién había sido su figura en la historia.

En aquella sesión hubo un único voto en contra. Después de que el representante del PJ Julio Pibuel argumentara para destacar la labor de la Juventud Peronista, el concejal radical Ernesto Cladera expuso su rechazo a la propuesta. Repasó en detalle y en tono claramente crítico la carrera de Uriburu, pero subrayó "no corregiremos ni vamos a corregir nunca los errores del pasado derribando monumentos" para adelantar su voto negativo. Agregó más adelante que "hoy, creo que hay que aprender de la historia para no cometer los mismos errores. Creo que error no solo es haber tenido a un Uriburu. Error fue arrasar con todos los vestigios del otro; primero con los radicales y después con los peronistas".

Por estos días, Maximiliano Gallo Cabrera, recordó en redes sociales cómo se originó y argumentó aquella presentación de 2014. En el marco del retiro del busto, destacó la figura del historiador Osvaldo Bayer con quien se contactó en 2013. "El busto del dictador Uriburu ya no forma parte del paisaje urbano de Olavarría y en algún lugar Osvaldo Bayer sonríe" definió para celebrar la medida local. "En el proceso de investigación y argumentación de la ordenanza tuve el enorme privilegio de hablar un par de veces por teléfono con Osvaldo y comentarle nuestro proyecto. Se entusiasmó, me llenó de historias y dulzura. Quería venir a la ciudad" agregó en un repaso del trabajo para la propuesta. El militante peronista también había recordado esa postura a fines de diciembre cuando murió Bayer y lamentó que el busto continuara en el mismo lugar.

Por ordenanza

No se cumplió la resolución de 2015. Y la propuesta volvió a presentarse. Se aprobó por unanimidad en la sesión del 24 de marzo de 2017 con el formato de la ordenanza 4.079.

El texto era muy similar al tratado dos años antes aunque en esa normativa se determinó "hacer efectivo el retiro del busto del Teniente General José Félix Uriburu" y se emplazaba al Ejecutivo a cumplir con la decisión en dos meses después de la promulgación.

También se reiteraba la intención de colocar en el pilar una placa que rezara "En este lugar se encontraba emplazado un busto del Teniente General José Félix Uriburu, Presidente de facto de la Nación, quien interrumpió por primera vez el régimen democrático en 1930 de Hipólito Yrigoyen, iniciando así la larga cadena de golpes militares que derrocaron a gobiernos constitucionales".

Hace pocos días se cumplió con la normativa. En Olavarría hay un homenaje menos que lejos está de significar olvido. Renombra una figura y su lugar en la historia argentina con el mensaje de nuestro presente: la democracia venció.