Diferentes especies de roedores son hospedadores naturales de Hantavirus

El Laboratorio de Genética de Poblaciones y Evolución del IDEA, en Córdoba, estudia desde hace años variantes que sirven como vectores del virus

En Argentina, los hospederos naturales de Hantavirus que provocan Síndrome Pulmonar son roedores del género Oligoryzomys (colilargos) y una especie del género Calomys (Calomys fecundus). Existen distintas variantes genéticas de Hantavirus, con diferente grado de patogenicidad; en general, cada variante tiene una sola especie de roedor hospedero. Además, dentro de la distribución geográfica de cada una de esas especies, solo en algunas zonas se han detectado ejemplares infectados y/o brotes epidémicos.

El Laboratorio de Genética de Poblaciones y Evolución -liderado por la doctora Cristina Noemí Gardenal- del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de Córdoba (IDEA, CONICET-UNC) se ha dedicado, en los últimos años, a estudiar la sistemática y las relaciones filogenéticas entre especies de Oligoryzomys a fin de clarificar las relaciones específicas entre variantes del virus y sus roedores hospederos. Por ejemplo, se decía que O. longicaudatus era el reservorio de dos tipos de hantavirus, el Andes Sur y el Oran (o Andes Norte), pero el equipo de trabajo demostró que O. longicaudatus, que solo se encuentra en la Patagonia, es el único reservorio del genotipo Andes (o Andes Sur).

El hospedero del genotipo viral Oran es O. chacoensis, especie distribuida en el norte de nuestro país. Asimismo, los resultados de los expertos del IDEA indican que O. occidentalis y no O. flavescens es el hospedero del genotipo Bermejo en el noroeste de Argentina (Rivera et al, 2007; Gonzalez-Ittig et al, 2014; Rivera et al, 2015; Rivera et al, 2018).

Hay diferentes especies involucradas con una variante viral que pueden transmitir que han sido detectadas en nuestro país. Dentro de estas regiones, que se consideran endémicas para Hantavirus que producen Síndrome Pulmonar, la incidencia de la enfermedad varía. En los bosques andino-patagónicos, en el Delta/sectores ribereños de los ríos Paraná y Uruguay y en la zona de yungas de Salta y Jujuy, se han registrado la mayoría de los casos.

¿Pueden aparecer casos en Córdoba? Si bien las especies O. flavescens y O. occidentalis están presentes en áreas no urbanas de Córdoba, nunca se detectaron roedores infectados ni casos humanos autóctonos de la enfermedad en esta provincia.

Con respecto a la especie Oligoryzomys longicaudatus, en el Laboratorio de Genética de Poblaciones y Evolución se realizaron estudios sobre los patrones de dispersión en una zona endémica de Patagonia para estimar el grado de contacto entre roedores potencialmente infectados y los que no lo están ("contagio" del virus entre roedores).

Los especialistas concluyeron en que las tasas de migración son, en general, bajas y asimétricas entre poblaciones cercanas de roedores. Elementos del paisaje como cursos de agua y asentamientos urbanos restringen la dispersión de los ejemplares de la especie. Este resultado está en concordancia con la emergencia geográficamente restringida de los casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus (HPS) (Ortiz et al, 2016).

