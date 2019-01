Más comercios sustentables

126587

Información General

Para poder certificar se debe cumplimentar una correcta separación y gestión de residuos, procurar una mayor eficiencia energética, cuidar el agua y el empaquetamiento no plástico de sus productos y plantar un árbol en su vereda.

La Dirección de Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Económico municipal, otorgó este lunes una nueva certificación de "Comercio Sustentable": en esta oportunidad quien recibió el reconocimiento fue la Tienda Full de la estación de servicio YPF de la firma Zito y Priola S.R.L. ubicada en la Ruta 226 y la Av. Pellegrini.



La certificación de "Comercio Sustentable" permite integrar la red que se compromete con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable de nuestro Partido.



Al realizar el recorrido por el local, se pudo corroborar que no sólo se cumple con los requisitos actuales para recibir la certificación, sino que además el comercio cuenta con dos termo-tanques solares que cubren toda la demanda de agua caliente del edificio y varios paneles solares fotovoltáicos que permiten generar hasta el 70% de energía eléctrica que se consume. Además en el comercio se realiza separación de residuos, no se entregan bolsas de plástico, presentan instalación de luminarias de tipo LED, promueven la eficiencia energética, realizan recuperación de agua de lluvia e incluso los responsables del comercio han plantado varios árboles y plantas en las áreas circundantes a los edificios. La empresa presenta un alto compromiso con el cuidado del medio ambiente y posee políticas bien definidas para asegurar una gestión sustentable.



El programa "Comercios sustentables" se implementa desde agosto de 2018 y busca impulsar la sustentabilidad en distintos establecimientos comerciales, a través de la obtención de una certificación, mediante un sistema de puntaje, donde cada comercio debe cumplir con ciertas pautas.



Esta iniciativa se desarrolla en forma conjunta entre las áreas de Desarrollo Sustentable y Economía Social, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Económico.



Cada vez son más los comercios o empresas que optan por el camino del desarrollo sustentable, logrando una mayor eficiencia de sus recursos y de sus procesos, buscando diferenciarse de otros competidores y adelantarse a normativas futuras.



Para poder certificar y obtener el sello de Comercio Sustentable actualmente los comercios deben cumplimentar una correcta separación y gestión de los residuos que se generan en el local, procurar una mayor eficiencia energética, el cuidado del agua, el empaquetamiento no plástico de sus productos y la plantación de un árbol en su vereda. Desde la Dirección de Desarrollo Sustentable se brinda acompañamiento y asesoramiento técnico, a través de capacitación para propietarios y personal, sobre distintos temas: residuos, eficiencia energética, gestión ambiental, comercio justo, compras sustentables, entre otros puntos. También se brindarán herramientas para llevar adelante distintas acciones, como por ejemplo, coordinar con recicladores para asegurar el éxito de la clasificación de residuos, su separación, recolección y su posterior reciclado. En tanto que la Dirección de Economía Social se ocupa de cubrir los aspectos económicos y sociales, en pos de inculcar valores de responsabilidad para mejorar el entorno.



Se invita a todos los comercios del Partido a adherirse a este programa de manera gratuita. Para más información comunicarse con la Dirección de Desarrollo Sustentable, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en la calle Moreno al 2765, tel. 422135 / 422195, o bien vía mail a [email protected]