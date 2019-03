Talleres para los Jardines Maternales Municipales

128701

28.03

A cargo de personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) se realizarán durante el mes de abril en los espacios municipales.

En el mes de abril comenzará un ciclo de talleres vivenciales para personal y equipo de trabajo de los Jardines Maternales Municipales.



La violencia hacia la infancia no escapa a las construcciones sociales, usualmente viciadas de prejuicios, estereotipos e ideologías, que son resultado de procesos sociales y culturales que constantemente se reconfiguran. La infancia es una etapa en la vida de los niños y niñas que se debe cuidar y proteger. El maltrato, la violencia y el abuso sexual infantil, configuran prácticas profundamente arraigadas en la historia de nuestra sociedad y siguen siendo hoy en día las principales causas de vulneración de los derechos de las niñas y niños en Argentina y América Latina.



Es en este contexto que la subsecretaria de Desarrollo Social Silvana Rosales, mantuvo una reunión con personal de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y la directora de unidad de Desarrollo Infantil Sandra Bilbao, para abordar los detalles del taller sobre cuidado del cuerpo y prevención del abuso sexual que será realizado -de 12:30 a 14:00 horas- en las diferentes sedes de los Jardines Maternales Municipales, bajo el siguiente cronograma:



Viernes 5 de abril: Jardín Maternal Hornerito (con asistencia de Los niños primero y Piruetas).

Martes 9 de abril: Jardín Maternal Arco Iris (con asistencia de Lucerito y Principito).

Viernes 12 de abril: Jardín Maternal Mi Casita (con asistencia de Papa Francisco y Rayito de Sol).

Martes 16 de abril: Jardín Maternal Rincón Feliz (con asistencia de Colores y Gotitas de Rocío).



Cuando hablamos de violencia es imprescindible entender que la violencia intrafamiliar es una violación a los derechos humanos y una problemática construida socialmente, por lo que podemos deconstruirla y cambiarla.



Es un problema complejo, multicausal y multicondicional, cuya atención y solución han de ser integrales, interdisciplinarias e intersectoriales. No es una patología, es un problema relacional, de relaciones de abuso, fundamentalmente de abuso de poder: es un tema al que nadie es ajeno. Todas y todos participamos desde distintos sistemas y con diferentes grados de responsabilidad, porque la Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos facultativos son nuestro marco de acción. La protección de las niñas, los niños y los adolescentes es su derecho y una responsabilidad de los adultos: es un deber social y comunitario cuidar, proteger y brindar bienestar a todos los niños, las niñas y los adolescentes. Los abusos de poder se inscriben en un orden patriarcal y adultocéntrico, junto con la impunidad, la desigualdad y la inequidad social que son contextos promotores de relaciones abusivas.



En una primera instancia los talleres serán dirigidos al personal de los Jardines Maternales Municipales, buscando problematizar y esclarecer conceptos como: abuso sexual y su prevención, maltrato y buentrato, cuidado del cuerpo, violencia doméstica, etc.



Se partirá desde actividades vivenciales, a partir de las cuales se teorizará y se buscarán estrategias y recursos para poder abordar la detección de esas posibles situaciones y como intervenir en el marco de la derivación especifica involucrando a todos los actores sociales parte del sistema de protección local a fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes en el campo de abuso sexual, violencia y maltrato de niños, niñas y adolescentes.



Se trabajarán diferentes conceptos, estrategias y recursos para que el personal pueda fortalecer su rol de efector de derechos en el marco del sistema de protección y convertirse en promotor de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la comunidad en la que desarrolla su labor profesional, pudiendo además orientar a los padres sobre el sistema de derechos, la promoción del buen trato y la prevención del abuso.



Se abordarán conceptos y situaciones sobre lo que se entiende por:



- las conductas sexualmente abusivas;



- la confiabilidad en la palabra del niño, niña o adolescente involucrado;



- la posibilidad de que un adulto responsable del cuidado y protección de ese niño, niña o adolescente sea el responsable del daño perpetuado contra el mismo.



- el concepto de Buen Trato, como un vínculo que prioriza el respeto mutuo y la valoración del otro. Supone entablar una modalidad de comunicación que se enfoca en la resolución del conflicto, a partir de tener en cuenta sus necesidades y aceptar las diferencias en las relaciones, para evitar situaciones de abuso de poder.



- La noción de Cuidado del cuerpo, que comienza con el conocimiento del propio cuerpo y la identificación de las partes íntimas, a partir del cual cada individuo toma conciencia sobre su individualidad y su intimidad.