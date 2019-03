ATE anunció un paro provincial para el 3 de abril por la reapertura paritaria

128752

29.03 | Información General

Desde ATE se exige la reapertura de la paritaria de la Ley 10.430 que engloba a los estatales de la administración central, enfermeros, auxiliares de la salud y ecuación, trabajadores de niñez, entre otros.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este viernes un paro provincial con movilización para el próximo 3 de abril para reclamar por la reapertura paritaria del sector.



"Que los estatales estemos en condiciones de pobreza es una decisión de Vidal", advirtió el secretario general de ATE Provincia, Oscar De Isasi. "De no haber respuesta vamos a 48 horas la semana posterior", indicó.



"Exigimos que el aumento salarial no sea menor al 23% en relación a los salarios de 2018 y que haya una cláusula gatillo que no nos haga perder más poder adquisitivo", indicó De Isasi. (DIB)