"La gente hacía el trabajo en el campo con los Studebaker"

Información General

La presidenta del Driver Club Latinoamérica, Alicia Mariotti, estuvo en Olavarría. "En realidad nosotros somos doce los que salimos a la ruta. Hay muchos autos que están en restauración", dijo.

Alicia Mariottti, platense, presidente del Driver Club Latinoamérica de Studebaker -entidad homologada por el SDC de Estados Unidos- estuvo presente el sábado por la tarde en la presentación de la muestra de estos autos (por ahora son seis, ya que se agregaría uno precisamente de nuestra ciudad que así se suma a otro olavarriense: el de Carlos Speroni) junto con su esposo Gabriel Cruz, que llegaron especialmente para este primer día tan especial.



Esta es la segunda vez que Alicia viene a Olavarría con los Studebaker: "El año anterior vinimos aunque hicimos una muestra de un solo día, de reliquias dentro del museo y con los vehículos fuera del museo Emiliozzi. Después nos volvimos cada uno a su casa, pero ahora estamos en una muestra que estará entre un mes y medio y dos meses" comenzó contando.



Respecto de la cantidad de Studebaker que hay en la Argentina, Mariotti comentó que "en realidad nosotros somos doce los que salimos a la ruta. Hay muchos autos que están en restauración. Por ejemplo, yo estoy restaurando el Commander, que es el de trompa de bala, y es un modelo ´50. También está la Transtar, que tenemos en restauración también, y trajimos a Olavarría la Champ que está en exhibición. Pero en el grupo hay otros modelos, como la Lark, la Rural, Champ Special, Champ Baja".



Alicia tiene una gran dedicación y aporta mucho tiempo al Driver Club Latinoamérica. "En realidad hace tres años que estoy manejando todo esto, se van a cumplir en diciembre en realidad, y dos años que son presidenta legal del DCL, con el respaldo de Estados Unidos. La pasión por estos autos surgió un día, de golpe. En realidad a mi no me gustaban los autos, pero cuando conocí a Gabriel él estaba armando la Champ y me dijo que manejara la Studebaker. Le dijo que no, porque me parecía una porquería. Pero me insistió y me recalcó que no sabía lo que era manejar ese auto. Hasta que me decidí a manejarla y me enloquecí. A partir de ese momento comenzaron a gustarme los vehículos de esta marca, y empecé a ser fanática. Hoy en día todos se preguntan cómo una mujer puede llevar adelante un grupo con tantos hombres, pero me siento orgullosa por eso, también por saber tanto de la marca y por haber sido invitada especialmente por el SDC de Estados Unidos para participar de un encuentro internacional en la ciudad de South Bend, en el estado de Indiana".



En cuanto a la mayor muestra que se realizado hasta el momento de esta marca norteamericana, Alicia señaló que "ha sido con doce vehículos. Hice un encuentro en Punta Lara, cercana a La Plata, en esa oportunidad. Y también organicé una muestra muy interesante en el museo Míguez, en el partido de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Estos son autos originales. Es decir, la Studebaker Special Champ y otros vehículos que conforman el grupo tienen el V8 original, todos restaurados, ya que la mayoría de los vehículos fueron encontrados en el campo o en algún pueblo, porque los Studebaker han sido parte del trabajo en el campo. La gente hacía su trabajo en el campo con los Studebaker".