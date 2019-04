Se inauguraron las muesstras #69: "Personal Musa" y "Movimiento de Suelo"

128871

Galerìa de fotos

Este domingo se realizó la inauguración de la muestras de Paula Ferarri y Daniel Fitte y Andrés Boero Madrid, con una gran acompañamiento de público.

Este domingo en el Centro Cultural Municipal "San José" se realizó la inauguración de la Muestra #69: "Personal Musa" de Paula Ferrari y "Movimiento de Suelo" de Daniel Fitte y Andrés Boero Madrid.

La sierra irrumpió el espacio cultural, la luz natural, la piedra, el agua y la tierra se vuelven experiencia compartida. Los elementos fueron totalemente reconfigurados, generando un lugar para la incertidumbre.



"Movimiento de Suelo", realizada como site-specific, surge del encuentro de dos miradas. Por un lado la sierra y la memoria abrazada al paisaje, que Daniel Fitte trae a colación al proponernos enterrar o desenterrar (nos) usando como materia la tierra. Por otro lado el río o su lejanía, de Andrés Boero Madrid donde el barro y la piedra se juntan y dialogan con la luz que entra desde el exterior.



Dicha exposición puede visitarse en las salas 2, 3 y 4. Mientras que en el auditorio del Centro Cultural, se presenta "Personal Musa" de la fotógrafa olavarriense Paula Ferrari.



El acto de inauguración fue encabezado por la subsecretaria de Cultura y Educación Agustina Marino, el director del Centro Cultural Municipal "San José" Benjamín Aitala y los expositores Paula Ferrari, Daniel Fitte y Andrés Boero Madrid.



En primer lugar, el director del espacio Cultural Benjamín Aitala agradeció el acompañamiento del público en la apertura de esta nueva muestra, que reúne la obra de tres grandes artistas.



Luego, Paula Ferrari, la autora de "Personal Musa", explicó que "en la muestra las imágenes hablan por sí mismas, el concepto es simple, cada uno puede interpretar lo que le parezca y llevarse alguna sensación".



"Para contarles ligeramente, soy fotógrafa y publicista y durante muchos años estuve pensando en torno al dilema de la belleza y el cuerpo, que es un tema que nos convoca a las mujeres y en ocasiones nos genera un conflicto. Entonces se me ocurrió vincular esta cuestión de la belleza femenina con todas las mujeres que en la historia lograron grandes cambios", afirmó.



"En los collages fotográficos van a ver una combinación del trabajo de fotografía y publicidad, el contenido está añadido a través del diseño con esos elementos que van a ir descubriendo", dijo Ferarri.



Por último, manifestó que "es un honor compartir esta inauguración con dos grandes artistas consagrados. En mi caso se trata de la primera muestra".



Por su parte, Daniel Fitte se refirió a la muestra "Movimiento Suelo", realizada en forma conjunta con Andrés Boero Madrid.



"Esta obra la reconstruimos gracias al apoyo de mucha gente. Tengo una alegría enorme de compartirla con Andrés, un amigo, nos conocimos de los talleres con Diana Aisenberg. Además de una cuestión afectiva muy fuerte, encontramos que tanto Andrés como yo, hacemos una obra muy emparentada, muy parecida, tratamos nuestros paisaje del mismo modo", contó Fitte.



"La idea fue pensar de que manera podíamos fundir esos paisajes de un modo similar. La propuesta fue traer una porción del paisaje que habitamos al Centro Cultural", agregó el artista sierrabayense.



"En la Sala 4 vemos los objetos cementados, es una obra que construye la gente, personas que cementaron sus objetos personales", relató.



El artista uruguayo, Andrés Boero Madrid, mencionó que "hoy se cierra un ciclo que arrancó en 2014 cuando nos conocimos. Esta exposición tiene un trabajo de un año".



"Conocimos el espacio y nos dieron la oportunidad de estar acá, de mostrar este trabajo que nos exige este compromiso de mostrar. Llenar una sala de tierra, de piedras, suena grande en un principio. Gracias por recibirnos, a todo el equipo, gracias por abrirnos la puertas. Es mi primera muestra en Argentina, con mi amigo y maestro. Para mí es un honor grande y me lo quedó guardadito en el corazón", expresó.



"En Uruguay trabajo con el paisaje, vivo al lado del río. En la Sala 2 se resume mi experiencia en Sierras Bayas y Olavarría. Estuve una semana recorriendo las sierras y canteras, tratando de entender un poco, a través de la experiencia de transitar el paisaje, que es completamente diferente a donde vivo. También ver cómo me posiciono para reflexionar y hacerme preguntas, para tratar de seguir entendiendo el mundo en el que vivimos", argumentó.



"La Sala 2 es como una síntesis de esa experiencia, el primer gran impacto que tuve fue la escala, la escala de las piedras, tener el contacto con la arcilla me permitió conocer el paisaje. Fue una experiencia de reconocimiento del paisaje", añadió.



"Esta etapa se cierra con ustedes, nosotros trabajamos mucho y ustedes terminan de completarla", concluyó Boero Madrid.



Cabe recordar que ambas muestras estarán en exposición hasta el día 19 de mayo.