Habría acuerdo entre los gremios docentes y el Gobierno

Después de la propuesta presentada por el gobierno, Suteba, Sadop, UDA, AMET y FEB habrìan aceptado el 15.6% de 2018 más la inflación 2019. Udocba serìa el ùnico que rechazó la oferta



El miércoles pasado el Ejecutivo y los sindicatos volvieron a sentarse en una mesa paritaria con el ofrecimiento de un 15,6% al básico a cobrar en dos cuotas en concepto de recupero del poder adquisitivo 2018, y la cláusula de actualización automática trimestral en base a los números de la inflación que marque el Indec.



Este lunes los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense se reunieron para analizar la propuesta del Ejecutivo y tomar una decisión. En el caso de Suteba, realizaron un plenario de secretarios generales, encabezado por Roberto Baradel, llevaron a cabo una votación en el que habría ganado por mayoría aceptar el acuerdo del Gobierno.

Udocba confirmó este lunes por la mañana que no aceptará la propuesta, así informó el secretario general del gremio, Miguel Díaz. Consideró que la propuesta "no logra la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo". Asimismo, advirtió que si no aparece una nueva oferta antes del miércoles, el gremio podrían efectivizar el paro consensuado por 48 horas con los docentes que integran Udocba.