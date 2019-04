José Eseverrí entre los 12 históricos de la Provincia que sueñan con volver a ser intendentes

128944

Política

El ex Intendente está dentro de una lista provincial que aspira a volver a ocupar la silla de jefe comunal. Un análisis de cada político.



"El poder desgasta, sobre todo cuando no se tiene", dijo alguna vez el político y periodista italiano, Giulio Andreotti. Aunque a algunos de los históricos caudillos que supieron manejar los destinos de municipios bonaerenses, la frase parece no incomodarlos. O al menos parecen estar curtidos de las cicatrices que le han dejado tantos años de gestión. Y por eso, están dispuestos a volver.

En medio de un río revuelto dentro del peronismo y en Cambiemos por el "enojo" de un sector del radicalismo, ex intendentes, algunos de ellos con 20 años en el sillón local, tienen la intención de jugar en las elecciones de octubre. Muchos ya están de campaña, mientras que otros esperan un gesto para lanzarse definitivamente.

José Eseverri



"A mí me gustaría volver a ser intendente", aseguró el dirigente que gobernó la ciudad entre 2007 y 2015, cuando la comuna quedó en manos de Ezequiel Galli (Cambiemos). Hijo de Helios, quien comandó el distrito veinte años, viene levantando el perfil con críticas al Gobierno nacional y local, al tiempo que está encolumnado detrás del espacio Alternativa Federal. "No hubo una sola inversión importante en los últimos 3 años y medio", señaló.

Jesús Cariglino



El ex alcalde gobernó Malvinas Argentinas desde su fundación en 1995 hasta 2015, cuando bajo la boleta de la alianza que lideró Sergio Massa perdió en las urnas por dos puntos con el kirchnerista Leonardo Nardini. "Apostaron a un cambio del Gobierno local y ese gobierno ha prometido tanto que no ha cumplido expectativas en ninguna de sus formas. Quiero recuperar la salud pública, el orden, la seguridad en las calles, dar oportunidades a los jóvenes con su primer empleo", dijo Cariglino, quien juega ahora para el oficialismo, al recorrer la comuna.



Ricardo Moccero



Fue intendente de Coronel Suárez entre 1995 y 2013, cuando asumió como diputado provincial del kirchnerismo. Hijo de Domingo Móccero, quien fue acalde de ese distrito por ocho años desde el regreso de la democracia, actualmente es concejal, y si bien no anunció oficialmente que jugará en octubre, sus discursos y movimientos van en ese sentido. "La administración actual (Cambiemos) en tres años dejó a Coronel Suárez a la derivaba", dijo, y pidió que la gente se enamore de un proyecto más que de un candidato



Gustavo Pulti



El líder de Acción Marplatense (AM) gobernó General Pueyrredon entre 2007 y 2015, año en el que cayó ante el actual alcalde, Carlos Arroyo (Cambiemos). En medio de fuertes cortocircuitos en el oficialismo, Alternativa Federal cree que Pulti está en condiciones de ganar la contienda. Si bien él evito anunciarlo en público, el concejal de AM, Marcelo Fernández, aseguró que el ex alcalde buscará un tercer mandato.

Mario Meoni



El ex intendente de Junín, con doce años en el poder, volvió a coquetear con la posibilidad de lanzarse como precandidato en octubre, pero fue cauto porque advirtió que antes deben darse consensos, sobre todo en el seno de Alternativa Federal, espacio que comparte con dirigentes peronistas como Rocío Giaccone y Oscar Romero. "Podría decir que siempre tengo ganas. Pero soy consciente que hay otra gente que tiene aspiraciones y que este es un tiempo muy particular en el que hay que generar mucho consensos".", señaló.



Baldomero Álvarez



Intendente de Avellaneda entre 1991 y 1999, y entre 2003 y 2011, el histórico dirigente del peronismo coquetea con una candidatura. El ex senador bonaerense, quien en diciembre rompió con Cambiemos que para octubre ya tiene dos anotados en la lista de largada (la senadora Gladys González y el periodista Luis Otero), reflotó su vínculo con el peronismo no K.



Ricardo Curetti



Elegido cuatro veces para gobernar Patagones, aunque tuvo dos interrupciones para ocupar cargos en el Gobierno provincial, es un líder indiscutido del peronismo local y buscará derrotar a José Zara (Cambiemos), quien le arrebató la intendencia en 2015 y ahora pretende ser reelegido en octubre. Tras una reunión del peronismo de esa ciudad donde se avanzó en la unidad, Curetti se anotó en la disputa aunque podría ir a una PASO con otro candidato.



Francisco Gutiérrez



El "Barba", dos veces jefe comunal de Quilmes y referente de la UOM, asegura que los ciudadanos le piden que se postule como intendente. Sin embargo, en esa comuna, bajo la conducción de Martiniano Molina (Cambiemos), quien supo ganar popularidad gracias sus exquisitos platos, todo indica que el peronismo tendrá a más de uno anotado en la línea de partida. Una que tiene apoyo del sector K es la diputada Mayra Mendoza. Pese a ello, Gutiérrez, alcalde entre 2007 y 2015, insiste: "En la calle, la gente me pide que vuelva".



Gustavo Sobrero



El ex mintendente peronista de Lobos confirmó que se postulará en las próximas elecciones para volver a ocupar el Ejecutivo, lugar en el que estuvo doce años, entre 2003 y 2015. "Acepto el ofrecimiento", dijo el dirigente, quien pidió por la unidad del peronismo para enfrentar en las urnas a Jorge Oscar Etcheverry (Cambiemos), hoy a cargo del municipio.



Walter Battistella



El dirigente radical que tuvo las riendas de 9 de Julio entre 2007 y 2015, quiere ser candidato, aunque todo dependerá de lo que decida el centenario partido dentro de la alianza Cambiemos. Si bien ya comenzó a recorrer barrios y pueblos del distrito en búsqueda del voto, se encuentra a la espera sobre si el oficialismo le habilita una interna con el actual alcalde, Mariano Barroso. En caso contrario, irá por una fuerza vecinalista.



Juan José Mussi



El histórico dirigente de 78 volverá a pelear por la intendencia de Berazategui, hoy en manos de su hijo Patricio. Electo por primera vez en 1987 y reelecto en 1991, de 1994 hasta enero de 2002 fue ministro de Salud de la Provincia. En 2003 fue electo intendente por tercera vez y en 2007, reelecto. Después fue secretario de Ambiente de Cristina Kirchner y diputado. Ahora es presidente del Consejo Deliberante. Si no hay unión del peronismo, jugaría con el sello "Yo elijo Berazategui".



Héctor Gutiérrez



En Pergamino, el ex jefe comunal y ex diputado nacional arrancó febrero con una fuerte campaña de afiliación a la UCR, y aunque aún no definió si peleará por las riendas de la comuna, es algo que lo seduce. El histórico dirigente radical ejerció catorce años el poder producto de cuatro victorias consecutivas (se retiró en 2013, dos años antes de concluir cuarto mandato para ir como legislador) y ahora dependerá para jugar de la decisión de Cambiemos. Sin embargo, desde el entorno no descartan que sea parte del armado de Roberto Lavagna, si es que una parte de la UCR le brinda su apoyo. (DIB)