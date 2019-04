Se oficializó el Equipo Interdisciplinario Condición Espectro Autista

128945

Información General

Enmarcado en el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo - que se celebra cada 2 de abril - este miércoles se realizó un acto para re-nombrar el equipo interdisciplinario municipal que realiza evaluaciones, orientaciones y tratamiento a niñas/os y adolescentes con signos de alerta y diagnóstico de TEA, construyendo estrategias de abordaje con padres, profesionales de la salud y educación.



En función del nuevo paradigma vigente, el Equipo TEA pasó a llamarse "Equipo Interdisciplinario Condición Espectro Autista - EICEA -". En la actualidad se piensa al espectro autista ya no como "trastorno" sino como "condición".



El equipo pertenece al Servicio de Pediatría del Hospital Municipal de Olavarría "Dr. Héctor Cura", Secretaría de Salud. La atención se realiza en la sede ubicada en La Rioja y Las Heras, recientemente remodelada.



El intendente Ezequiel Galli encabezó el acto, acompañado por Christian Wainmann, secretario de Salud, Mariana Diamanti, asesora del área, demás funcionarios y profesionales del ámbito de la salud y las integrantes del EICEA: Lic. Mariana Lázaro, Terapista Ocupacional, Lic. Florencia Bellomo, Psicopedagoga, Dra. M. Eugenia Miralles, Psiquiatra, Lic. María Muro, Psicóloga, Lic. Victoria Barbelli, Fonoaudióloga.



El acto dio comienzo con la proyección de un video institucional en el que se referenció la labor del equipo. Tras ello se emitió el saludo de Sebastián Cukier, Psiquiatra Infanto-juvenil integrante de PANAACEA (Programa Argentino para Niños, Adolescentes y Adultos con Condiciones del Espectro Autista), quien junto a los demás integrantes de dicho Programa ofrecen asesoramiento y colaboración permanente para optimizar el desarrollo del equipo interdisciplinario local.



"Trabajar sobre la detección precoz y la intervención temprana me parece que es la clave en estos temas y hacia allí apuntamos, dejando de lado la palabra trastorno para empezar a pensar en una condición, siguiendo este cambio de paradigma", afirmó Ezequiel Galli, al tiempo que destacó la infraestructura de la que dispone el equipo: "es fundamental el poder tener un buen lugar de trabajo, para abordar cada uno de los casos de la mejor manera posible. Siempre tratamos de trabajar para eso, a veces cuesta, pero haber podido lograrlo y haber conformado un equipo tan importante para estos casos realmente lo valoro mucho".



Para finalizar, el Intendente agradeció y felicitó "a todo el equipo de salud y en particular a este equipo interdisciplinario de trabajo que tiene un empuje bárbaro y siempre está pensando en mejorar y avanzar".



Por su parte, María Muro, integrante del EICEA, hizo referencia al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo que se celebró este martes: "los objetivos de este día tienen que ver con generar acciones pera reflexionar sobre el autismo. La idea es poder pensar en prácticas que generen inclusión social".



Visiblemente emocionada, Muro enfatizó el cambio de paradigma vigente: "el cambio de trastorno a condición es un paso hacia el paradigma de neurodiversidad y el respeto por el otro. Este cambio del nombre pretende desde las prácticas discursivas generar cambios en la sociedad".



Asimismo brindó palabras Eugenia Miralles (EICEA), quien, en la misma línea, hizo hincapié en "aceptar las singularidades y el respeto al otro. Está en el gesto de cada uno el aceptar la diferencia y el acompañar a cada persona con sus singularidades, cada uno de nosotros desde nuestro lugar".



También participó del acto Gastón Seambelar, en representación del Servicio de Pediatría municipal, quien destacó que "como servicio esto significa un crecimiento cualitativo importantísimo. Es de destacar que Olavarría es uno de los pocos lugares que dispone de un equipo de estas características dentro el ámbito público. En este sentido quiero agradecer la presencia del Intendente y su apoyo al funcionamiento y la continuidad de este equipo". También saludó "al conjunto de las chicas que vienen trabajando hace mucho tiempo y que aceptaron sumarse al Servicio de Pediatría". "Esto nos llena de orgullo: como Servicio la incorporación d este equipo nos permite ir tomando conocimiento y aprendiendo, desde la pediatría, cómo abordar la condición del espectro autista", afirmó.



Para concluir, Seambelar expresó: "También un poco yo pensaba en el cambio de denominación del equipo en relación al concepto de inclusión. Si la voluntad de incluir queda solamente en un cambio de nombre y no en hechos concretos, es como un relato casi hipócrita. En este caso, por el contrario, más allá del cambio de denominación la voluntad de inclusión se refleja en la posibilidad de tener un espacio público dentro del Servicio de Pediatría para los chicos que tienen esta condición".



Fundamentación



En el año 2007, la Organización de Naciones Unidas designó al 2 de Abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El objetivo de este día es generar acciones que motiven a reflexionar sobre el autismo, actividades de difusión sobre la importancia del diagnóstico precoz y la intervención temprana. La invitación es también a trabajar para la inclusión social de todos los niños, niñas y adolescentes con condición del espectro Autista.



En el año 2014, se sancionó a nivel nacional el Proyecto de Ley 27043 sobre Abordaje Integral de las Personas con TEA. Dicha Ley incluye la implementación de un protocolo de pesquisa sistemática de CEA a partir de los 18 meses de edad y la cobertura integral de todos los apoyos que requiera una persona con CEA.



Nuestra ciudad, en concordancia con esta iniciativa, es una de las pioneras en lograr la conformación de un equipo interdisciplinario para lograr este objetivo, permitiendo de esta manera el acceso a todo niño, con esta condición, a un abordaje integral e interdisciplinario personalizado según el perfil individual.