Docentes: a pesar de las distintas posturas gremiales, el Frente de Unidad "no se rompe"

128949

Información General Así coincidieron referentes locales de FEB, Suteba y Udocba

Después de un intenso debate con las bases, cada gremio planteó el resultado de sus asambleas. La unidad del Frente Docente de la Provincia de Buenos Aires "no está en riesgo", aseguraron. Y explicaron que todos los sindicatos entendieron que la propuesta de Provincia "no podía rechazarse ni aprobarse de plano".

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) dejó expuesta sus diferencias, luego de que los distintos gremios adoptaran posturas diversas en la última reunión que hubo en el marco de las paritarias docentes.



El lunes, la mayoría de los sindicatos aceptó la propuesta salarial realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal, otros hicieron algunos cuestionamientos y también hubo rechazo a la oferta.



La propuesta incluye una cláusula gatillo o de actualización automática por inflación de manera trimestral, y un 15,6% al salario básico para recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado a pagar en dos tramos (un 5% en marzo y un 10,6% en julio).



Aunque se plantea una grieta dentro del Frente Docente, referentes de los principales gremios de nuestra ciudad sostuvieron que la agrupación continuará unida más allá de las diferencias.



EL POPULAR dialogó con representantes de Udocba, FEB y Suteba, quienes reflejaron sus posturas ante la propuesta de Provincia, pero también sobre cómo se parará el Frente puertas adentro ante un conflicto que se visibilizó como "complejo" desde un principio.



"Más allá de las diferencias de cada uno, el Frente va a seguir manteniendo siempre el objetivo que es táctico. Es decir, vamos todos juntos a negociar, es una cuestión estratégica, nada más. Después, cada uno obviamente tiene posturas distintas", declaró Albalía Benito desde Udocba Olavarría.



En tanto que Mayra Lagano (FEB) aseguró que "a la vista de todos queda como que el Frente se rompe, pero no es así. Cada gremio se reúne con las bases y llegan a consensuar, cada uno tiene su particularidad; pero el reclamo es el mismo para todos".



De hecho, contó que los docentes afiliados a FEB, si bien votaron por el acuerdo, lo hicieron muy en disconformidad. Lo que sucede es que "no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo ante una inflación que va en disparada".



Por su parte, María Elisa Risé (Suteba Olavarría) planteó que "los sindicatos que integramos el Frente de Unidad Docente Bonaerense mantenemos reuniones permanentemente, incluso a nivel local".



Expuso que "la unidad del Frente Docente de la Provincia de Buenos Aires no está en riesgo. Recepcionada la propuesta de recomposición salarial realizada por el gobierno en la última reunión paritaria (miércoles 27/03), todos los sindicatos entendimos que la misma no podía rechazarse ni aprobarse de plano. Cada sindicato entonces, en el marco de su propia orgánica, decidió el mecanismo por el que la pondría esta propuesta a consideración de los trabajadores".



Además, "hubo un intenso debate en las escuelas alrededor de la propuesta, sus variables, plazos, composición, etc. Por otro lado, que la consulta llega en forma despareja a cada territorio, debido al tamaño y desarrollo de cada sindicato que compone el Frente de Unidad en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires".



Risé definió que el Frente "es una herramienta construida por los trabajadores, que les pertenece por encima de los dirigentes, tiene entidad propia, y nadie está dispuesto a rifar este capital simbólico porque además, los docentes tenemos en claro que confrontamos con un gobierno que no tiene particular interés en políticas distributivas, que sólo privilegia el capital especulativo financiero en perjuicio de la pequeña y mediana industria, un gobierno que no contempla a los trabajadores porque no tiene proyecto de desarrollo productivo. Y ese es el contexto en el que se da esta consulta, el de un gobierno en decadencia en un año electoral".



"Somos fieles a las bases"



La oferta, planteada la semana pasada por el Gobierno en la tercera reunión paritaria, fue aceptada por FEB (segundo gremio en representación), AMET y los privados de Sadop; mientras que encontró el rechazo de Udocba y el pedido de condiciones de Suteba (la organización más grande) para terminar de sellar el acuerdo.



"Nosotros hicimos la consulta a través de las asambleas en los diferentes distritos. Olavarría aceptaba la propuesta, pero en la mayoría salió el voto por el rechazo. Siendo leales a lo que las bases han mandatado, desde Udocpa se optó por el no acuerdo", expuso Albalía Benito, referente del gremio en nuestra ciudad.



Y planteó que "nosotros dijimos que estábamos unidos. Las diferencias dentro del Frente las tenemos porque no podemos dejar representar el deseo de los docentes".



En cuanto a la decisión de realizar un paro por 48 horas mañana y el viernes, apuntó que "ya lo teníamos definido antes de la última reunión paritaria. Ya había salido el mandato de todos los gremios del Frente que si no estábamos de acuerdo sosteníamos la decisión".



Dijo, finalmente, que "nosotros somos fieles a lo que las bases han dicho en asambleas, más allá de lo que se resolvió en las asambleas, la mayoría decidió el paro y rechazó la propuesta".



Las bases acuerdan, pero disconformes



En asamblea, los docentes de Olavarría nucleados en UDO-FEB, votaron la aceptación a la propuesta salarial de Provincia. En nuestra ciudad, el 65% aceptó, mientras que el 35% rechazaba la nueva oferta.



La tendencia fue similar en todos los distritos bonaerenses. De hecho, en el congreso que se realizó en La Plata, el resultado final fue un 80% que mostró acuerdo con la propuesta, contra un 20% que no.



De todas maneras, Mayra Lagano (FEB Olavarría), contó a este Diario que "se aceptó con cierta disconformidad. En Primer lugar porque perdimos mucho poder adquisitivo en este año y medio de conflicto, por lo que llega un punto en que la gente no puede sostener una medida de fuerza en un contexto donde la inflación va corriendo tan rápido. Necesitaban un aumento".



Por otra parte, planteó que desde la FEB "seguimos reclamando por otros puntos, tales como infraestructura, que cesen los sumarios a docentes y por el comedor escolar, entre otros".



En este sentido, definió que "se acepta, pero con bastante disconformidad, lo que implica que vamos a seguir en la lucha a través de acciones distritales, panfleteadas y en redes sociales".



La gremialista apuntó que el reclamo de la FEB no es distinto al de Suteba, en cuanto a los condicionamientos por los que reclaman. "No hay división en el Frente, sino que se marca la unidad de cada gremio y la particularidad de cada uno. Después, en conjunto se consensúa. Nosotros no estamos adheridos a una central de trabajadores por eso no vamos al paro, pero estamos en las luchas de todos los gremios".



"La decisión la tendrá el Gobierno"



Suteba no rechazó la propuesta, pero sí planteó condicionamientos a la oferta de Provincia. ¿Cómo sigue la negociación con estas posturas diversas dentro del Frente?



"El ámbito paritario, por ley, se constituye por representantes de la patronal, en este caso, del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y por otro, de los delegados paritarios, en número proporcional a su representatividad, esto es, cantidad de afiliados. El Suteba es el sindicato con mayor cantidad de delegados paritarios. La FEB también llevará mandato de aceptación, por lo que se definirá por mayoría. Descontamos que los condicionamientos planteados por el Suteba serán acompañados por los delegados paritarios de los demás sindicatos, con lo que se abre una nueva instancia de negociación en la que la decisión la tendrá el gobierno", explicó María Elisa Risé, una de las referentes de este gremio a nivel local.



Sobre la decisión de Suteba, "el Plenario de Secretarixs Generales, con mandato de lxs docentes de toda la Provincia, que tuvo lugar en el Tigre el lunes pasado, resolvió condicionar el acuerdo salarial al cumplimiento de los siguientes puntos: que se dejen sin efecto todos los sumarios por persecución laboral y sindical. Que se homologuen los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional para que se garanticen escuelas seguras. Conformación de una Comisión de Políticas Socioeducativas (comedores, transporte, becas, etc.). No descuento de los días de paro".



Además, "se resolvió realizar, en el marco de la CTA, una jornada de lucha de 48 horas el 3 y 4 de abril, con acciones en el reclamo por comedores, infraestructura y políticas socioeducativas y un cese total de actividades en el marco de la CTA Provincia de Buenos Aires para participar de la movilización nacional convocada por las centrales sindicales, incluyendo la exigencia de Justicia Completa por Carlos Fuentealba, Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. También, se decidió impulsar la convocatoria a un paro general nacional de las centrales sindicales en abril".

Balance



A modo de balance, desde Suteba Olavarría, María Elisa Risé planteó algunas consideraciones. "Cerramos el año 2018 sin haber podido arribar a un acuerdo paritario. Logramos que en el 2019 el Gobierno tuviera que proponer la cláusula de actualización automática, negada sistemáticamente el año anterior. Las negociaciones se estancaron igualmente porque reclamamos los 15,6 puntos porcentuales perdido por la diferencia entre la inflación anual 2018 (alrededor de 48%) y el aumento decretado de manera unilateral por Vidal (32%)".



Ante la postura firme de los gremios, "la última propuesta recepcionada y sometida a consulta contempla este reclamo en dos tramos, marzo y julio. Dista de ser ideal, como nada lo es en los tiempos de ajuste brutal, aumento desmedido de los servicios y los combustibles, devaluación que se traslada a precios, en un proceso inflacionario que tiene su mayor peso en los segmentos de consumo prioritarios para los trabajadores (alimentación)".



Aún así, "los docentes entendieron mayoritariamente que era necesario poner en valor la paritaria como instancia de negociación".