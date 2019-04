Brutal agresión a una joven transexual durante una marcha

128990

En París

Una mujer transexual sufrió una brutal agresión en París este fin de semana durante una manifestación a favor de la democracia en Argelia. Julia, la agredida, salía del metro galo cuando unos hombres la tiraron del pelo, la insultaron y acabaron agrediéndola. "¡Eres un hombre!", le espetaron los manifestantes, concentrados en la plaza de la República de la capital francesa, increparon, insultaron y acosaron a la joven de 31 años.

La agresión ha causado gran indignación entre la sociedad gala. De hecho, Anne Hidalgo, la alcaldesa de la ciudad ha dado todo su apoyo a la joven Julia: "Quiero darle todo mi apoyo a la víctima. Los autores de este acto intolerable deben ser identificados y procesados".

Sólo pasaron unos segundos, y así se observa en la grabación, de la agresión verbal se pasó rápidamente al plano físico. La joven fue zarandeada, golpeada y manoseada hasta que varios agentes del metro de París (RATP) acudieron en su ayuda y la pusieron a salvo de los agresores. La Policía gala ya ha abierto una investigación sobre "violencia basada en la orientación sexual" y al menos una persona ha sido detenida. La mujer transexual ha explicado en una entrevista con el Huffington Post galo que trató de evitarles "pero ellos me acorralaron". Ya añade que uno de ellos "me tocó el pecho y se sorprendió de que tuviera senos. Le aparté la mano y le dije que no me tocara, entonces me enseñó su miembro. Me quise escapar. Otros hombres me lanzaron cerveza, me insultaron, otro me dio una bofetada".

También la ministra de Igualdad francesa, Marlène Schiappa, ha condenado los hechos ocurrido este fin de semana. Cree que este asalto "manifiestamente transfóbico en el centro de París es inaceptable" y ha pedido que "los autores sean identificados y procesados. Las 'LGTBfobias' no son opiniones, sino estupidez y odio. Ellos agreden y matan". (Fuente: www.okdiario.com)