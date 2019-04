Lo denunció 6 veces en el último año, ahora le confirmaron la detención

"Acá está mi ex marido preso por golpearme, él que decía que yo me golpeaba sola, golpearme con una pata de caño de una silla delante de mis hijos", publicó luego de la aprehensión del hombre la víctima en las redes sociales. "Espero que siga detenido", agregó la mujer de 30 años.



"Te voy a matar porque si no sos mía no sos de nadie, ya no me importa nada."

El Juzgado de Garantías Nº 2 confirmó la detención contra un hombre de 39 años, que fue retenido el pasado viernes en horas de la tarde mientras golpeaba a su ex pareja . Este caso se suma a una serie de denuncias que la víctima radicó en el transcurso del último año por amenazas reiteradas, daños y agresiones físicas, algunas de las que se dieron incluso mientras estaba vigente unaotorgada por el Juzgado de Familia. En el 2001 el imputado fue encontradoFueron un total de seis los hechos denunciados, entre abril del 2018 y el pasado viernes, que el fiscaldetalló y enumeró al momento de elevar el pedido de detención contra, apodadoEn cada caso expuesto por su ex pareja, de 30 años, se elevaba el nivel de violencia con el que se dirigía y comportaba con la víctima, llegando al extremo de golpearla y destruir su teléfono celular.El, notificó a la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10, a cargo de la doctoray que durante el fin de semana fue subrogada por el doctor Moyano, de la confirmación de detención de Bahía, que hasta el momento se encontraba alojado en la sede de la comisaría Primera.Fuentes judiciales confirmaron aque al momento de disponer la detención del imputado, el Juez de Garantías no hizo lugar a la totalidad de los hechos referidos en la documentación elevada el pasado sábado desde la UFI 10, donde funciona además la Secretaría de Violencia Familiar y de Género, a cargo de la doctora Verónica Colombo. Ese día se realizó la audiencia en la que Bahía hizo uso del derecho a negarse a prestar declaración indagatoria. En esa instanciaAl momento de requerir la detención, en la resolución de la Fiscalía se plantea que, tras haber violado en varias oportunidades la medida del Juzgado de Familia, existíanque se disponga para evitar un nuevo contacto entre las partes, de acuerdo al artículo 151 del Código Procesal Penal. Bahía fue retenido el viernes por efectivos de la subcomisaría de Loma Negra en un domicilio de Entre Ríos al 1600, donde se encontraba golpeando a su ex pareja, con quien tenía una prohibición de acercamiento dispuesta a fines de noviembre del año pasado por el juez Daniel Morbiducci, del Juzgado de Familia local.De acuerdo al informe al que tuvo acceso este Diario, fueron varias las amenazas y agresiones que denunció desde el 26 de abril del año pasado, como casos que se dieron en la vivienda de la víctima e incluso en la vía pública. En uno de esos episodio gritó: "La voy a matar... cuando la agarre la mato"; y en otros hechos le expresó: