Presentaron el convenio entre Provincia Seguros y la Unión Industrial Bonaerense

Información General "Queremos aportar competitividad a las empresas"

Sebastián Rottondi, Subgerente Comercial de Provincia Seguros, la organización aseguradora del Grupo Provincia, explicó los beneficios que tendrán las PyMES industriales de la provincia. La presentación se llevó a cabo en la sede de la Unión Industrial de Olavarría.

Un acuerdo entre entidades se convirtió en un paso adelante para las PyMES de la provincia. Se trata de un convenio firmado recientemente entre la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires -Uipba- y Provincia Seguros, la organización aseguradora de la provincia, que se presentó en la jornada de ayer en las instalaciones de la Unión Industrial de Olavarría.



El evento se realizó este jueves en Pueyrredon 3612, y contó con la presencia de Carlos Orifici, presidente de la Unión Industrial de Olavarría, Juan Alvarez, gerente de la Unión Industrial de Olavarría, Marcela Lagleyze, integrante del comité ejecutivo de UIPBA, y por parte de Provincia Seguros, Sebastian Rottondi, subgerente comercial, Diego Buteler, responsable de la gerencia de centros de atención, y Dario Hernández, jefe de centro de atención de Olavarría.

El pasado 7 de marzo, Provincia Seguros firmó un convenio de cooperación con la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires con el fin de diseñar y proveer productos que se ajusten a las necesidades de las PyMES industriales de la provincia. En este contexto, representantes de la aseguradora llegaron a Olavarría para explicar con mayor detalle los beneficios que tendrán, en este caso, las PyMES olavarrienses.

Rottondi, Subgerente Comercial, ofreció una charla con este Diario y explicó de forma detallada el acuerdo firmado con la organización aseguradora de la provincia, acuerdo que busca fortalecer vínculos e impulsar el desarrollo del sector industrial provincial, incluyendo el olavarriense.



"El convenio nació en una ronda de negocios en Olavarría y luego iniciamos las conversaciones con la Uipba, teniendo como principal objetivo brindar asesoramiento a todas las pequeñas y medianas empresas en materia de seguro y gestión de riesgos, y también ofrecer como compañía de seguros una gama de productos acorde y especializada a lo que es el segmento PyME", declaró en primera instancia Sebastián Rottondi.



"Una gama de productos que no sólo tiene aspectos puntuales para las PyMES con respecto a lo técnico y lo comercial, sino también en relación a promociones en los valores de los productos que nosotros comercializamos en el mercado abierto", agregó.



Luego, el representante de Provincia Seguros afirmó que la empresa "siempre está buscando vínculos en la provincia para favorecer la actividad económica de todos los sectores". "El convenio está relacionado a las charlas que tenemos continuamente en las acciones comerciales que ejercemos, y también con la necesidad de la Uipba de confiar en nosotros y venir a buscar a un jugador solvente, con trayectoria y representativo en el mercado", explicó.



A continuación, Rottondi destacó el apoyo a las PyMES como política de su compañía. "Apoyamos al sector mediante productos diseñados específicamente para el mismo porque creemos que es importante dentro de la economía no sólo de la región, sino también de la provincia y del país", señaló. "Desde nuestra parte, como compañía de seguros, queremos aportar competitividad a las empresas en el marco de la economía argentina", subrayó.



En cuanto al desarrollo del convenio a nivel provincial, informó que "la idea es de acá a fin de año tener alrededor de 15 charlas de asesoramiento en distintas uniones territoriales con el objetivo de ofrecer los productos que nosotros comercializamos". "Ésta es la primera ciudad que visitamos; decidimos hacer la inauguración de este ciclo en Olavarría porque se gestó en éste lugar", confesó.



En el cierre, el Subgerente Comercial de Provincia Seguros se refirió al presente de las PyMES. "Desde la empresa entendemos que la realidad económica de hoy no es del todo favorable y de ésta manera surgió nuestra iniciativa y el compromiso con el sector, lanzando productos que beneficien la competitividad para así mejorar la realidad económica de las PyMES", finalizó.

Presentación y charla

La presentación del convenio que se desarrolló en las instalaciones de la Unión Industrial de Olavarría contó con la presencia de representantes de Provincia Seguros y de un número importante de empresarios de la ciudad.



El encargado de abrir la misma fue Carlos Orifici, presidente de la Unión Industrial de Olavarría, quien presentó al equipo de trabajo de Provincia Seguros presente y dio la bienvenida a los diferentes representantes del sector empresarial local.



Rottondi hizo la presentación formal y luego llegó la charla en relación al asesoramiento en materia de productos y servicios, brindando promociones con tarifas especiales destinadas a empresas socias de Uipba en el segmento PyME.



La Uipba es una institución civil de carácter gremial empresario que representa a todas las empresas radicadas en la Provincia de Buenos Aires. Nuclea alrededor de 25.000 empresas en forma directa, y distintas Cámaras Empresarias y Parques Industriales, siendo en nuestra ciudad la UIO la entidad asociada.