"La sustentabilidad de la industria y la reivindicación del periodismo profesional son dos caras de la misma moneda"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) destacó en su Junta de Directores reunida en la ciudad de Mar del Plata que el país vive una etapa de enormes desafíos para la industria periodística.

"Al cambio de paradigma estructural del modelo de negocios, que en el mundo se define como crisis de la industria, en el plano local se le suma un contexto económico verdaderamente complejo, que no es reciente pero que en el último año se vio agravado de la mano de la recesión", señaló Martín Etchevers, presidente de Adepa, en su informe semestral.



En su discurso, el presidente de Adepa reflexionó sobre la paradoja actual que domina el espacio de la prensa en la sociedad moderna, ya que su función asoma como cada vez más crítica y relevante para la sociedad y los ciudadanos. "En tiempos en que la desinformación satura las redes y las plataformas, los medios de comunicación y el periodismo profesional siguen siendo el mejor antídoto, como lo señalamos el año pasado en la campaña que hicimos en el día mundial de la libertad de prensa, expresó.



En otro pasaje de su informe, dijo Etchevers que "la sustentabilidad de la industria y reivindicación del periodismo profesional, son dos caras de la misma moneda", ya que la segunda no puede sostenerse sin un modelo de negocios viable a mediano y largo plazo. "Como Adepa ha dicho tantas veces, sin autonomía económica es muy difícil para los medios aspirar a la independencia periodística. Y también a la calidad profesional, ambas condiciones que están llamadas a diferenciarnos en el ecosistema digital".



Etchevers destacó especialmente el avance que significó para la industria la iniciativa que desembocó en la incorporación en la ley de presupuesto de la reducción a tasa cero del IVA en el precio de tapa de las ediciones impresas, una demanda histórica del sector que había sido ordenada por un fallo de la Corte Suprema.



Por otra parte, el presidente de Adepa destacó el rol que tuvo la entidad el año pasado en el debate legislativo de la ley de intermediarios, que "desprotegía a la propiedad intelectual de los contenidos que generamos los medios argentinos de todo tamaño y color político". "Ese derecho -dijo Etchevers-,es la herramienta que los editores tenemos para defender el valor de lo que producimos".



La reciente sanción de la directiva europea sobre derechos de autor en la era digital fue, según destacó el presidente de Adepa, una ratificación de la convicción que llevó a la entidad más representativa de los medios argentinos, a sostener en nuestro ámbito un debate supranacional que ya lleva varios años y que "acaba de dar un paso trascendental, con un espaldarazo indiscutible a los derechos de los medios".



"El periodismo profesional, con sus imperfecciones, cumple un rol en el sistema democrático que no ha sido reemplazado ni por plataformas ni por redes sociales, aunque ambas sean herramientas muy bienvenidas y muy útiles. De hecho, ellas facilitan la expresión de muchas otras voces, y eso siempre es bueno", enfatizó Etchevers.



El presidente de Adepa también destacó que "existen herramientas institucionales para que en el ecosistema digital puedan convivir de manera equilibrada medios y plataformas, para minimizar los riesgos de proliferación de noticias falsas e incluso de intervención en procesos electorales, como se vivieron en Estados Unidos, el Reino Unido o incluso el vecino Brasil".



"Como siempre hemos hecho -continuó-, vamos a mirar con precaución y críticamante cualquier intento de regulación sobre los contenidos que pueda poner en riesgo la libertad de expresión. Pero al mismo tiempo, vamos a analizar iniciativas que busquen, de manera positiva y sin cercenar el derecho de expresión individual, resguardar el espacio y los recursos para el debate informado, la información profesional, y la opinión fundada". En tal sentido, Etchevers destacó el reciente trabajo llevado a cabo por Adepa con los distintos bloques del Congreso Argentino en relación a la publicidad digital dentro de la ley de financiamiento político. "Es un ejemplo de ello, que incluso fue saludado como un precedente por la Sociedad Interamericana de Prensa", señaló.



En su informe, Etchevers hizo también un repaso por las actividades realizadas por la entidad a lo largo del último semestre, que incluyó la creación de un área de trabajo, en torno a las "Marcas de verdad", para resaltar la importancia de las marcas periodísticas ante los anunciantes; la promoción de una agenda de trabajo en torno a las políticas de diversidad en los medios; la vigencia de los Premios Adepa al Periodismo; y los talleres de capacitación y formación profesional.



"Estamos convencidos de que el ecosistema de la prensa argentina tiene una de sus grandes fortalezas en la tradición de las múltiples voces que han identificado por años a sus cientos de ciudades y pueblos, en su llegada federal, en su capilaridad y profesionalismo. Vamos a pelear para alejar ese fenómeno de los "desiertos informativos" que están dando cuenta países de fuerte tradición periodística, como Estados Unidos. Porque estamos convencidos del rol que cumplimos. Y porque también estamos convencidos de que sin medios ni periodismo profesional, la calidad de nuestra democracia y nuestra sociedad serían mucho peores", finalizó.



La 169ª Junta de Directores de Adepa se realizó en Mar del Plata a lo largo de la jornada de ayer. En el día de hoy, viernes 5, se dará a conocer el Informe semestral de Libertad de Prensa, elaborado por la entidad. Además, directivos y editores de medios de todo el país participarán de la 5ª Jornada de Capacitación sobre "Pilares para el crecimiento: Modelos, métricas y estrategias comerciales de los medios", organizada conjuntamente entre Adepa y la Secretaría de Medios de la Provincia de Buenos Aires.