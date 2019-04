Plantean que el relanzamiento del plan Ahora 12 estaría apuntado sólo a electrodomésticos

129046

Información General

En una primera etapa estaría circunscripto a los artefactos de Clase A, de bajo consumo. Sin embargo, establecieron como necesidad prioritaria la recuperación del poder adquisitivo de los salarios para reactivar el consumo.

Con reiteradas caídas interanuales en actividades tales como la industria, el comercio y la construcción durante el primer trimestre de 2019, en un año electoral el gobierno nacional apela a distintas estrategias para tratar de modificar la situación y en ese marco por estos días trascendió la posibilidad de reflotar el plan de ventas Ahora 12 en cuotas sin interés.



Sin embargo, ante la consulta de EL POPULAR Medios, referentes de la Cámara Empresaria relativizaron la iniciativa, que en un principio estaría circunscripta sólo a los electrodomésticos. Al mismo tiempo sugirieron que para lograr efectividad debería extenderse a todos los productos. En ese sentido, plantearon que para revertir la crisis se necesita una mejora ostensible en el poder adquisitivo, como un modo de reactivar el consumo.



En principio, Mario Antista, presidente de la Cámara Empresaria de Olavarría, expuso sobre el plan Ahora 12 que "hasta ahora oficialmente no tenemos confirmación de nada". Desde Capital Federal, "como información nos había llegado que en una primera etapa sería para electrodomésticos de clase A, que son de bajo consumo, pero todavía no hay nada confirmado".



Para los comercios, "ayuda poder comprar las cosas en 12 cuotas y que la gente sepa lo que tiene que pagar", señaló el dirigente. En ese punto, cuestionó nuevas operatorias del gobierno, ya que "desde CAME hemos presentado una nota al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, porque a través de la AFIP se está implementando un sistema de retención de ingresos brutos por los pagos con tarjetas que se llama Sirtac".



Al entender que esa disposición complica aún más, "las entidades nos hemos manifestado en contra totalmente porque se siguen adelantando impuestos al Estado: desde el momento que se hace la venta se está generando el impuesto aunque no sabemos si va a prosperar".



Así, apuntó a una presunta incoherencia en las políticas oficiales. "Por un lado te están diciendo que vendas con tarjeta en 12 cuotas pero al mismo tiempo tenemos que ser agentes de retención y cuando a los comerciantes nos entra el dinero en el banco, nos vuelven a hacer una retención por ingresos brutos más los gastos bancarios", lamentó.



"Poca plata"



Por otra parte, desde la comisión directiva de la Cámara Empresaria también se posicionaron respecto del relanzamiento del plan Ahora 12 sin intereses y reiteraron que "lo que han mandado desde Buenos Aires es que viene únicamente para electrodomésticos".



De todas maneras, evaluaron que "no va a ser efectivo porque la gente no tiene para electrodomésticos. Estamos todos con poca plata y en este momento no está para complicarse la vida con electrodomésticos". Aunque en cercanías de la Copa América 2019, "por ahí hay algún partido de fútbol importante y todo el mundo sale a comprar televisores en 12 cuotas".



En nuestra ciudad, "en general, las ventas andan mal y en 12 cuotas no sabemos si va a ser efectivo porque a la gente le está alcanzando para comer". En consecuencia, "habría que pedirle al gobierno el Ahora 12 pero para alimentos y para todo", opusieron.



Para la actividad comercial, se trata de "un momento de total incertidumbre, quieren poner un impuesto para depósitos en efectivo; y abrieron bastante las importaciones", enumeraron para sentenciar después que "hay graves problemas en todos lados; cierres en todos lados; y hay miedo en todos los aspectos".



Del modo en que está planteado el relanzamiento "no alcanza para revertir la situación del comercio". En virtud de la crisis económica, "hoy hay muchos descubiertos, con importante porcentaje de cheques rechazados. En el caso de las tarjetas de crédito, alrededor del 50 o el 60 por ciento de los usuarios refinancian la deuda y eso complica más porque los intereses son carísimos, superiores al 100 por ciento". En síntesis, "el poder adquisitivo viene mermando porque no va de acuerdo con la inflación".