"Las prioridades son las necesidades de los vecinos antes que los acuerdos electorales"

"Es apresurado" dijo Francisco "Pancho" González, el presidente del Comité Radical de Olavarría, sobre la definición del intendente Galli, quien buscó cerrar la puerta a las Primarias locales en Cambiemos. En una entrevista con EL POPULAR, el dirigente de la UCR indicó que las decisiones se conocerán después de la convención partidaria, la cual -llamativamente- aún no tiene fecha."No hay necesidad de ir a una PASO y de producir un desgaste político" había dicho el jefe comunal el miércoles. El presidente del radicalismo local cuestionó estas declaraciones y también respondió sobre la resolución aprobada en el Concejo sobre el estacionamiento medido, que había sido impulsada por la UCR.-Lo que nosotros analizamos es que es apresurado, sobre todo porque aún no se realizó la Convención Nacional del partido donde hay muchas cosas por aclarar. Con el solo hecho de que hay muchos dirigentes de peso del radicalismo que muestran su disconformidad con que el partido continúe dentro de Cambiemos y otro tanto que está de acuerdo en continuar, pero con algunas condiciones -que no se están dando como se habían planteado o como se pensaron en 2015-, entendemos que habrá cambios en los acuerdos de cómo se venían dando. Y ahí es apresurado, sobre todo por la situación que se está atravesando en estos primeros meses de 2019 que no han sido nada sencillos para los vecinos.Cuando me hablan de Alfonsín, ahora que se cumplieron 10 años de su fallecimiento, siempre rescato la posición que tuvo en el 89: descartó la posibilidad de ir por una reelección entendiendo también que perdía poder y era posible que quizás fuera el final de su carrera política, pero puso como prioridad el fortalecimiento de la democracia y sostuvo -hasta llegando a acuerdos con algunos sectores opositores- que era lo mejor para todos los argentinos. Creo que cuando se ocupa un lugar tan importante en el Ejecutivo las prioridades pasan por atender primero las necesidades de los vecinos antes que los acuerdos electorales.-No está establecida la fecha, pero tendría que ser a fines de este mes. De ahí no puede pasar. También luego tiene que estar la convención provincial, o antes. Tampoco está definido. Pero son los espacios de representación del radicalismo donde los convencionales, representantes de la convención, tienen que definir cuál va a ser el destino del radicalismo en las próximas elecciones.-Son varios los puntos. En primer lugar entendiendo que no es el solo hecho de ocupar lugares sino que en algunos sectores no funciona la propuesta o la idea del Gobierno. Me refiero principalmente a lo económico, y algunos lugares más, que creo que se debe mejorar y el radicalismo tiene muchísimo para aportar. Obviamente, también a las condiciones y los acuerdos en cuanto a cómo se van a encarar las elecciones y a las posibilidades de participar para los diferentes espacios o no. Eso también es algo que hay que rever y conversar. Y eso todavía no está definido. Más allá de que en algún momento se haya planteado, hasta que no pasen estas instancias no lo sabemos.-No. Creo sí está claro que el radicalismo en la provincia de Buenos Aires apuesta a la continuidad de María Eugenia Vidal como gobernadora. Son muchos, y somos muchos, los radicales que creemos que Cambiemos tiene mucho todavía para darle a la sociedad, pero también entendemos que hay un montón de cosas para modificar y creo que en esa línea va a Daniel. Nosotros tenemos vínculo directo con Daniel Salvador, respetamos su lugar y estamos sumamente conformes de que sea el representante del radicalismo en la provincia. Lo que está planteando es una continuidad de Cambiemos, pero también entendiendo que hay cosas para mejorar y perfeccionar.-No. Por ahí -ya lo he dicho- las personas que él menciona como los radicales que están en su gestión, lo hacen a título personal. Todas las decisiones que puedan llegar a tomar desde su función son a título personal porque no tienen participación activa dentro del radicalismo. Si bien participaron en una interna (las elecciones partidarias de octubre de 2018) no han vuelto acercarse al partido como para conocer cuál es la visión desde la Unión Cívica Radical, de los afiliados. Por otro lado, en cuanto al rol del radicalismo o el espacio que lleva el radicalismo en otros lugares, es una realidad y esto no es porque lo diga yo, la UCR está presente en cada uno de los pueblos de este país. El Pro es un partido nuevo y todavía en un montón de lugares no tiene espacios. Hablar de Tandil es algo muy incipiente lo del Pro, no es algo consolidado, fortalecido y definido. Por eso es distinta la situación en cuanto a la participación que se le da al Pro. Si hubiese algo establecido, conformado, orgánico como es el radicalismo en Olavarría y en un montón de otros lugares, estaríamos hablando de otra cosa.-En favor de los vecinos, está bueno el acompañamiento y que se haya aprobado. Lo ideal sería que se pueda implementar. En el proyecto que elaboramos y presentamos se atiende el reclamo y el pedido de los vecinos que se encontraron con infracciones por haber sido mal informados al momento de la realización del trámite. Por vivir en una vivienda multifamiliar no era que estaban exentos sino que se los exceptúa el 50% del pago. A esto se lo enteraron recién cuando recibieron la infracción. Entendemos también que no se respetó el período de prueba que establece el artículo 26 de la ordenanza, es un aliciente para entender que no se estuvo informando bien en algún punto. Y evidentemente hay gente que no estuvo bien asesorada y le generó inconvenientes, por eso pedimos que durante 45 días se cobre el 50% del valor de la multa. En algunos medios se decía que pedíamos volver a cero o extender el período de prueba y pago voluntario. No es así y no figura en ninguna parte del proyecto. Sí evaluar que no se respetó en su momento para aplicar la posibilidad de que el valor de la multa durante 45 días sea el 50% de su valor original.-Estamos de acuerdo con la modernización del sistema, con cómo se va a implementar y la manera de funcionamiento. Pero también tenemos que hacerlo respetando lo que está escrito en la ordenanza: son 45 días de prueba en donde el usuario tiene la posibilidad de hacer un pago voluntario. No pueden decir que comenzó cuando se firmó, porque no estaríamos respetando lo que dice la ordenanza y es desde cuando empieza a funcionar el tiempo que tiene de pago voluntario el usuario. Obviamente que si entendemos que es para mejorar la organización del tránsito y no con fines recaudatorios, no veo dónde está el inconveniente de poder implementar esta resolución.