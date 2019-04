Lestelle volvió a denunciar una situación de "violencia laboral"

Mariana Lestelle, a través de las redes sociales volvió a hacer pública una situación laboral conflictiva que atraviesa en el Hospital Provincial de Oncología Luciano Fortabat de nuestra ciudad, donde Gabriel Michetti es el Director de la institución.



Ya en marzo del año anterior había dado a conocer esta situación cuando lo acusaba de ser el responsable de vivir episodios de "violencia laboral y de género".



cuando plantee el tema de la violencia laboral que estaba sufriendo @zulmaortizok me entendió, @fedesalvai me entendió, y me dieron un pase al municipio de Olavarría