Con la demolición comenzó la ampliación del Hospital Municipal

El intendente Ezequiel Galli visitó en la mañana de este lunes el comienzo de los trabajos de demolición para la primera etapa de obra de la ampliación para el nuevo servicio de gastroenterología, así como también del sector de internación del Hospital Municipal, con una inversión de más de 66 millones de pesos.



Se trata de la obra más importante de la gestión municipal en materia de infraestructura sanitaria, que implicará una mejora sustancial en las condiciones de atención para los vecinos de Olavarría y la región que asisten a nuestro nosocomio.



Durante las tareas preliminares, el Intendente estuvo acompañado por el secretario de Mantenimiento y Obras Públicas de la Municipalidad, Julio Ferraro y los representantes de las empresas Visan (a cargo de la obra de construcción) y Demoliciones Olavarría (demolición).



El Hospital Municipal es modelo en la región, es el principal efector de salud y cuenta con un equipo de profesionales de trayectoria en las distintas especialidades, sumado al proceso de inversión permanente en equipamiento de última generación, la capacitación constante del personal y la formación de residentes.



Tal como lo anunció el Intendente, en el discurso de apertura de sesiones legislativas, "esta construcción de nuevos pabellones de internación de adultos, implicará un aumento del 32% en el número de camas disponibles en clínica médica y clínica quirúrgica, con mayor confort y tecnología al servicio de los pacientes y familiares, optimizando el trabajo del personal de salud en dichas áreas", sostuvo.



"Estas nuevas instalaciones incluirán también una reforma en el sector de quirófanos, con la creación de un sector exclusivo para gastroenterología y nuevas salas de espera de familiares. Se busca así diferenciar espacios de tránsito público y privado, respetando la intimidad de los pacientes hospitalizados", señaló Galli.



"Con una población creciente y el avance acelerado en la medicina, en estas áreas tan importantes del Hospital no se han realizado ampliaciones durante los últimos 30 años, por eso nuestra prioridad está puesta en esta obra tan importante", afirmó.



Para concluir Galli dijo que "hoy es imperiosa una reestructuración y ampliación, pensando en las mejores condiciones para nuestros pacientes y los profesionales de la salud que allí se desempeñan".



En la primera etapa se llevará a cabo la construcción de un edificio totalmente nuevo que tendrá aproximadamente unos 1.200 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en tres niveles: en planta baja se ubicará el sector de quirófano de gastroenterología y sala de espera, administración, informes, accesos a internación. Mientras que en el primer y segundo piso, pasará a funcionar el sector de internación, enfermería y cocina.



Una vez finalizada la primera etapa, se ejecutará la segunda que implicará la remodelación, para vincular ambos edificios y unificar los servicios de Clínica Médica y Clínica Quirúrgica.



El área total, con el edificio nuevo más la remodelación del edifico actual (que no se encuentra contemplada en esta primera etapa), será de 2.300 metros cuadrados, con mayor capacidad para internación, distribuidos en dos plantas y planta baja para gastroenterología.



La primera etapa tiene un plazo estimado de ejecución de 24 meses. Cabe aclarar que en esta instancia no se encuentra contemplado el equipamiento (camas, escritorios, sillas y roperas).



Cabe aclarar que la obra se inició con la demolición de los sectores de Depósito, Mantenimiento y Electromedicina, que pasarán a funcionar sobre calle Alsina, en el ingreso por la ex guardia.