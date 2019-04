Provincia negó descuentos masivos a docentes: "Son puntuales y se solucionaron"

129163

Política

Los gremios docentes Suteba y FEB denunciaron el viernes pasado "descuentos arbitrarios" por parte del Gobierno.

El Gobierno bonaerense negó este lunes que se hayan producido descuentos "masivos" a docentes, tal cual denunciaron el viernes pasado los gremios, y sostuvo que se trató de "casos puntuales, que ya fueron solucionados".



"No tuvimos reclamos masivos, fueron algunos casos puntuales de errores en la liquidación, que analizamos uno por uno y que ya fueron solucionados. Los procedimientos de liquidación fueron los habituales", dijeron a DIB fuentes de la Dirección General de Cultura y Educación. "No fueron más de 400 sobre un universo de 300 mil docentes", ampliaron.



Los gremios docentes Suteba y FEB denunciaron el viernes pasado "descuentos arbitrarios" por parte del Gobierno, "incluso a docentes que no habían adherido a las medidas de fuerza". El reclamo llegó días después de haber mantenido una nueva reunión paritaria en el Ministerio de Economía bonaerense.



No obstante, este lunes Suteba emitió un comunicado en el que afirmó que "gracias a la lucha del conjunto de la docencia, el gobierno provincial se vio obligado a realizar una urgente gestión administrativa para garantizar el cobro de haberes de los trabajadores de la Educación".



"Aquellos que aún no cobraron su correspondiente salario, el 12 de abril tendrán un alcance en una liquidación especial que el gobierno debió hacer para reparar las deficiencias que ocasionaron problemas en el cobro de salarios", agregó el comunicado del gremio. (DIB)