Nuevamente el comisario mayor Gustavo Carreiras investigado por la Justicia

Policiales

En este caso, se da en el marco de la trama de espionaje ilegal de la cual habrían sido blancos la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo. En 2012, fue procesado tras la denuncia del ex jefe de la comisaría de Sierra Chica.

La Dirección de Asuntos Internos de la Policía bonaerense investiga a ocho exjefes de la fuerza por la derivación bonaerense del D´Alessio-gate, la trama de espionaje ilegal de la cual habrían sido blancos la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.



El accionar de Asuntos Internos fue confirmado por el propio Ritondo hoy en declaraciones televisivas. Según pudo saber DIB, entre los investigados se encuentran el exjefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo, y los comisarios mayores Ricardo Bogoliuk y Aníbal De Gastaldi, éstos últimos detenidos en el marco de la causa que tramita el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Casualidad o no, Salcedo fue jefe de la Policía cuando el fiscal federal Carlos Stornelli era ministro de Seguridad provincial, en la gestión de Daniel Scioli. El funcionario judicial es uno de los principales apuntados en la causa que tramita Ramos Padilla, quien lo declaró en "rebeldía" por no presentarse a declarar para dilucidar si participó o no en la trama de espionaje ilegal y de extorsión a empresarios.

También quedaron bajo la lupa de Asuntos Internos otros cinco exjefes de la fuerza, que fueron pasados a retiro en los últimos años. Entre ellos se encuentra la comisario general Regina Zonta (la primera mujer en llegar a la cúpula de la Bonaerense, en 2011), el comisario general Vicente Melito (exsuperintendente de Investigaciones en Función Judicial), el comisario mayor Gustavo Carreiras, el comisario Pedro Oscar García y el Inspector José Luis Fiorentino.

La investigación de Asuntos Internos apunta a determinar si éstos tuvieron responsabilidad en la presunta red de espionaje que, bajo la excusa de detectar actividades relacionadas al narcotráfico en el Conurbano bonaerense, habría encarado un trabajo de inteligencia sobre altos funcionarios del Gobierno bonaerense, entre ellos la propia Vidal y Ritondo.

El ministro de Seguridad confirmó hoy que "Asuntos Internos está trabajando con quienes ya están detenidos, que son tres, y con más con informes de la causa". Y amplió: "Son tres detenidos más el resto que son expolicías que estuvieron en base, donde habrían hecho inteligencia y tenían relación con policías de la Provincia".

En este marco, en una entrevista televisiva con el canal América, señaló que se verá a partir de la investigación "si amerita o no exonerarlos de la fuerza aunque ya estén retirados".

"Hay que ser respetuoso de la ley de inteligencia en Argentina. Hay leyes de la democracia que tienen que ser cuidadas", consideró Ritondo. Y agregó: "Más si tienen informes sobre periodistas, fiscales, jueves, sobre la gobernadora, sobre el ministro de Seguridad, sobre el jefe de Gabinete".



La causa, que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, surge de los informes de inteligencia que se encontraron en poder del falso abogado Marcelo D´Alessio, quien admitió en su declaración la existencia de esa red y la realización de informes sobre la mandataria.



El proceso en 2012

El por entonces Jefe Distrital local de la policía Bonaerense y el ex responsable de la Jefatura Departamental Azul, Gustavo Carreiras, fueron imputados en el marco de una causa que es instruida en una fiscalía azuleña.



De esta forma se había cristalizado un adelanto de EL POPULAR acerca de los avances de la investigación iniciada a partir de la denuncia de Gustavo Guillén, por la existencia de un polémico documento que habría sido repartido en las distintas dependencias policiales locales para permitir a cierta gente que allí se detallaba cometer distintos ilícitos en establecimientos rurales del partido.

(DIB / El Popular)