Consumo de carne: cayó a su nivel más bajo en los últimos 50 años

Información General

Referentes locales marcaron su "preocupación" si no existe un cambio en el rumbo de la economía. Aseguran que "la carne picada se vende mucho". Las notas de Canal Local y diario El Popular.



Las estadísticas son incontrastables, el consumo de carne vacuna en el primer trimestre de 2019 cayó a su nivel más bajo en los últimos 50 años y según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) alcanzó los 49,6 kilos per cápita y una caída interanual del 13,5 por ciento frente al mismo período de 2018.



De acuerdo con la experiencia en carnicerías locales, nuestra ciudad no se encuentra alejada de esa tendencia. Frente a esa realidad, los consumidores optan por carne picada; se inclinan por carnes de pollo o de cerdo; consultan mucho los precios; y destinan un monto fijo a sus compras en vez de solicitarla según su peso.



Desde carnicerías Vigo remarcaron que "preocupa que se vende menos. El tema de las ventas está bastante tranquilo pero la tenemos que seguir peleando, hay que ver si esto en algún momento se reactiva o no porque no sabemos qué puede llegar a pasar".



De todas maneras, las expectativas son que "en algún momento cambie porque todo sigue igual, la gente cobra lo mismo y las cosas en general siguen subiendo". Frente a la retracción de la demanda, "la carne hace más de un mes que no sube. El último aumento de la carne vacuna fue el 26 de febrero". En ese sentido, "lo que ha subido mucho es el pollo respecto de los precios de febrero, y también ha subido bastante el cerdo".



La pérdida de poder adquisitivo es evidente. "Cuando la gente viene a comprar se nota porque ya en vez de llevar la carne en kilos, la llevan en plata: hay gente que te dice 'dame 100 pesos' o mira los precios y dice dame un poco menos de medio kilo".

