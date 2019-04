Advierten a jubilados ante casos de posibles estafas bajo "el cuento de Anses"

129252

Información General Previenen a adultos mayores

Desde la entidad informaron que se registraron dos casos. Estafadores llaman a jubilados y les piden dinero para finalizar el trámite de la Reparación Histórica. Piden que no se brinden datos en caso de posibles llamados y que ante esta situación se acerquen a la sede local para informarse.

Llaman y piden datos a adultos mayores. Les dicen que tienen dinero para cobrar y los citan en un cajero automático o les brindan datos de una cuenta para que realicen una transferencia de dinero. Así es como operan los estafadores de jubilados en distintos lugares del país y en Olavarría se produjeron dos casos en las últimas horas. Se suman a las que ya se habían dado el año pasado, cuando comenzaron a tramitarse los juicios por la Reparación Histórica.



Desde la UDAI local, Marcelo Fabi explicó que "usan la reparación histórica" como excusa o "advierten que tienen dinero para cobrar de un conocido o un familiar". Para es, "usan el nombre del organismo" y por ese motivo a esta modalidad se la denomina "el cuento de Anses".



Se trata de delincuentes que simulan ser gestores e intentan engañar a personas de la tercera edad bajo el argumento de que los ayudarán a cobrar el juicio por la llamada "Reparación Histórica". Fabi , dijo que "insistimos que no den datos, no vayan a ningún lado y pasen por la oficina de Anses antes para chequear lo que les dicen". Además, precisó que "Anses no funciona así, no se notifica por teléfono, no es ese el mecanismo para vincularse con los beneficiarios".



Si bien fueron dos casos registrados en los últimos días, hubo más a mediados del 2018. De todos modos, en esa oportunidad si bien se habían hecho las denuncias correspondientes en diferentes lugares del país que había sucedido algo similar, las denuncias que se hicieron no rastrearon. Para conocer la procedencia, se debe hacer la denuncia en la Comisaría y posteriormente la Fiscalía tiene que acceder a los teléfonos a donde se produjo la llamada y rastrear el número de origen.